Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Lviv Croissants вышли на рынок Франции. Первое заведение заработало в Каннах

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинская сеть Lviv Croissants запустила первый ресторан во Франции. Франшизу купили местные предприниматели, уже владеющие рестораном со звездой Michelin. Об этом сообщила пресс-служба компании 31 января.

Подробности

  • Ресторан расположен в центре Канн, на Rue d'Antibes. Заведение площадью 70 кв. м имеет 13 мест внутри и 24 на летней террасе. В интерьере использованы деревянные элементы и растительный декор. Открытая кухня позволяет наблюдать за приготовлением блюд.
  • Меню базируется на свежеиспеченных круассанах. Для создания новых начинок пригласили местных шеф-поваров, учитывая вкусы французов. В общей сложности доступно более 35 вариантов. В будущем планируется доставка круассанов. Компания заявила, что шесть месяцев исследовала местный рынок и гастрономические предпочтения для адаптации концепции для французских гостей.
  • Франция стала пятой страной, где работает сеть. Ранее заведения Lviv Croissants появились в Польше, Словакии, Чехии и США. Компания активно развивает франчайзинг за границей.

Контекст

Lviv Croissants вышли на европейский рынок осенью 2022 года. Первое заведение открылось в польском городе Згожелец. Сегодня сеть насчитывает 170 заведений в Украине, 11 в Польше и одно в Словакии.

По итогам 2023 года бренд занял первое место в рейтинге Forbes по количеству заведений в Украине. История сети началась в 2015 году, когда Андрей Галицкий открыл первую пекарню во Львове на 14 кв. м.

Когда Галицкий понял, что модель Lviv Croissants работает, позвал в бизнес брата и друзей – Евгения Галицкого, Ореста и Руслана Печенко, Юрия Загроцкого и Юрия Дземинского. В 2016 году предприниматели открыли 20 франчайзинговых точек. Одна из причин успеха франшизы Lviv Croissants – подходящий момент на рынке и маркетинговая составляющая, считает Мирослава Козачук, владелица и CEO Franchise Group.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине