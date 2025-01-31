Lviv Croissants вышли на рынок Франции. Первое заведение заработало в Каннах

Украинская сеть Lviv Croissants запустила первый ресторан во Франции. Франшизу купили местные предприниматели, уже владеющие рестораном со звездой Michelin. Об этом сообщила пресс-служба компании 31 января.

Подробности

Ресторан расположен в центре Канн, на Rue d'Antibes. Заведение площадью 70 кв. м имеет 13 мест внутри и 24 на летней террасе. В интерьере использованы деревянные элементы и растительный декор. Открытая кухня позволяет наблюдать за приготовлением блюд.

Меню базируется на свежеиспеченных круассанах. Для создания новых начинок пригласили местных шеф-поваров, учитывая вкусы французов. В общей сложности доступно более 35 вариантов. В будущем планируется доставка круассанов. Компания заявила, что шесть месяцев исследовала местный рынок и гастрономические предпочтения для адаптации концепции для французских гостей.

Франция стала пятой страной, где работает сеть. Ранее заведения Lviv Croissants появились в Польше, Словакии, Чехии и США. Компания активно развивает франчайзинг за границей.

Контекст

Lviv Croissants вышли на европейский рынок осенью 2022 года. Первое заведение открылось в польском городе Згожелец. Сегодня сеть насчитывает 170 заведений в Украине, 11 в Польше и одно в Словакии.

По итогам 2023 года бренд занял первое место в рейтинге Forbes по количеству заведений в Украине. История сети началась в 2015 году, когда Андрей Галицкий открыл первую пекарню во Львове на 14 кв. м.

Когда Галицкий понял, что модель Lviv Croissants работает, позвал в бизнес брата и друзей – Евгения Галицкого, Ореста и Руслана Печенко, Юрия Загроцкого и Юрия Дземинского. В 2016 году предприниматели открыли 20 франчайзинговых точек. Одна из причин успеха франшизы Lviv Croissants – подходящий момент на рынке и маркетинговая составляющая, считает Мирослава Козачук, владелица и CEO Franchise Group.