Lviv Croissants вийшли на ринок Франції. Перший заклад запрацював у Каннах

Українська мережа Lviv Croissants запустила перший ресторан у Франції. Франшизу придбали місцеві підприємці, які вже володіють рестораном із зіркою Michelin. Про це повідомила пресслужба компанії 31 січня.

Деталі

Ресторан розташований у центрі Канн, на Rue d’Antibes. Заклад площею 70 кв. м має 13 місць усередині та 24 на літній терасі. В інтерʼєрі використано деревʼяні елементи та рослинний декор. Відкрита кухня дозволяє спостерігати за приготуванням страв.

Меню базується на свіжоспечених круасанах. Для створення нових начинок запросили місцевих шеф-кухарів, враховуючи смаки французів. Загалом доступно понад 35 варіантів. У майбутньому планується доставка круасанів. Компанія заявила, що шість місяців досліджувала місцевий ринок та гастрономічні уподобання, щоб адаптувати концепцію для французьких гостей.

Франція стала пʼятою країною, де працює мережа. Раніше заклади Lviv Croissants зʼявилися в Польщі, Словаччині, Чехії та США. Компанія активно розвиває франчайзинг за кордоном.

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Контекст

Lviv Croissants вийшли на європейський ринок восени 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Сьогодні мережа налічує 170 закладів в Україні, 11 у Польщі та один у Словаччині.

За підсумками 2023 року бренд посів перше місце в рейтингу Forbes за кількістю закладів в Україні. Історія мережі розпочалася у 2015 році, коли Андрій Галицький відкрив першу пекарню у Львові на 14 кв. м.

Коли Галицький зрозумів, що модель Lviv Croissants працює, то покликав у бізнес брата і друзів – Євгена Галицького, Ореста й Руслана Печенків, Юрія Загроцького та Юрія Дземінського. У 2016 році підприємці відкрили 20 франчайзингових точок. Одна з причин успіху франшизи Lviv Croissants – вдалий момент на ринку та маркетингова складова, вважає Мирослава Козачук, власниця і CEO Franchise Group.