Lviv Croissants вийшли на ринок Франції. Перший заклад запрацював у Каннах

Українська мережа Lviv Croissants запустила перший ресторан у Франції. Франшизу придбали місцеві підприємці, які вже володіють рестораном із зіркою Michelin. Про це повідомила пресслужба компанії 31 січня.
Деталі
- Ресторан розташований у центрі Канн, на Rue d’Antibes. Заклад площею 70 кв. м має 13 місць усередині та 24 на літній терасі. В інтерʼєрі використано деревʼяні елементи та рослинний декор. Відкрита кухня дозволяє спостерігати за приготуванням страв.
- Меню базується на свіжоспечених круасанах. Для створення нових начинок запросили місцевих шеф-кухарів, враховуючи смаки французів. Загалом доступно понад 35 варіантів. У майбутньому планується доставка круасанів. Компанія заявила, що шість місяців досліджувала місцевий ринок та гастрономічні уподобання, щоб адаптувати концепцію для французьких гостей.
- Франція стала пʼятою країною, де працює мережа. Раніше заклади Lviv Croissants зʼявилися в Польщі, Словаччині, Чехії та США. Компанія активно розвиває франчайзинг за кордоном.
Контекст
Lviv Croissants вийшли на європейський ринок восени 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Сьогодні мережа налічує 170 закладів в Україні, 11 у Польщі та один у Словаччині.
За підсумками 2023 року бренд посів перше місце в рейтингу Forbes за кількістю закладів в Україні. Історія мережі розпочалася у 2015 році, коли Андрій Галицький відкрив першу пекарню у Львові на 14 кв. м.
Коли Галицький зрозумів, що модель Lviv Croissants працює, то покликав у бізнес брата і друзів – Євгена Галицького, Ореста й Руслана Печенків, Юрія Загроцького та Юрія Дземінського. У 2016 році підприємці відкрили 20 франчайзингових точок. Одна з причин успіху франшизи Lviv Croissants – вдалий момент на ринку та маркетингова складова, вважає Мирослава Козачук, власниця і CEO Franchise Group.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.