Марина Порошенко подала иск в суд о разделе общего имущества с Петром Порошенко

Депутат Киевского горсовета и бывшая первая леди Украины Марина Порошенко подала в суд иск о разделе имущества с Петром Порошенко. Об этом говорится в судебном реестре.
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Подробности
- Дело будет рассматривать Крыжопольский районный суд Винницкой области. Иск был зарегистрирован 27 марта 2025 года, а подготовительное заседание назначено на 29 апреля.
- Рассмотрение будет проходить по правилам общего искового производства, поскольку сумма иска составляет 17,1 млрд грн, что значительно превышает лимит для упрощенного производства.
- Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в комментарии LIGA.net отметил, что не может предоставить дополнительные детали, кроме содержащихся в судебном реестре. Он уточнил, что раздел имущества не связан с разводом: «Развод – это отдельный процесс, а имущественные вопросы – это другой процесс».
Контекст
12 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о бессрочных санкциях против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука.
Санкции предусматривают отмену государственных наград, блокирование активов, запрет на торговую деятельность, ограничение на выведение капитала за границу, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, а также запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества.
В видеообращении Петр Порошенко назвал это решение «неконституционным» и «политически мотивированным». Служба безопасности Украины, в свою очередь, объяснила введение санкций решением СНБО, ссылаясь на «угрозы национальной безопасности».
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