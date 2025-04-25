Марина Порошенко подала иск в суд о разделе общего имущества с Петром Порошенко

Депутат Киевского горсовета и бывшая первая леди Украины Марина Порошенко подала в суд иск о разделе имущества с Петром Порошенко. Об этом говорится в судебном реестре.

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Дело будет рассматривать Крыжопольский районный суд Винницкой области. Иск был зарегистрирован 27 марта 2025 года, а подготовительное заседание назначено на 29 апреля.

Рассмотрение будет проходить по правилам общего искового производства, поскольку сумма иска составляет 17,1 млрд грн, что значительно превышает лимит для упрощенного производства.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в комментарии LIGA.net отметил, что не может предоставить дополнительные детали, кроме содержащихся в судебном реестре. Он уточнил, что раздел имущества не связан с разводом: «Развод – это отдельный процесс, а имущественные вопросы – это другой процесс».

Контекст

12 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о бессрочных санкциях против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука.

Санкции предусматривают отмену государственных наград, блокирование активов, запрет на торговую деятельность, ограничение на выведение капитала за границу, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, а также запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества.

В видеообращении Петр Порошенко назвал это решение «неконституционным» и «политически мотивированным». Служба безопасности Украины, в свою очередь, объяснила введение санкций решением СНБО, ссылаясь на «угрозы национальной безопасности».