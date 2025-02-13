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СБУ объяснила санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении экономических санкций против бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, депутата Петра Порошенко и бывшего депутата Виктора Медведчука из-за «угроз государственной безопасности», сообщает СБУ 13 февраля.

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Ключевые факты

  • Согласно сообщению, предложения по применению санкций на рассмотрение СНБО были вынесены с учетом «имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц».
  • СБУ напомнила, что большинство из указанных подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств.
  • Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.
  • По версии следствия, во время исполнения полномочий президента Порошенко якобы поставил государство в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ему предводителей псевдореспублик.
  • По материалам СБУ Коломойскому было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.п.

Контекст

12 февраля СНБО ввел санкции против бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова, а также против бывшего народного депутата Виктора Медведчука и действующего нардепа Петра Порошенко. Санкции введены бессрочно.

Ограничения предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации, аренду государственного имущества и т.д.

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