СБУ объяснила санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении экономических санкций против бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, депутата Петра Порошенко и бывшего депутата Виктора Медведчука из-за «угроз государственной безопасности», сообщает СБУ 13 февраля.

Ключевые факты

Согласно сообщению, предложения по применению санкций на рассмотрение СНБО были вынесены с учетом «имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц».

СБУ напомнила, что большинство из указанных подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств.

Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, во время исполнения полномочий президента Порошенко якобы поставил государство в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ему предводителей псевдореспублик.

По материалам СБУ Коломойскому было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.п.

Контекст

12 февраля СНБО ввел санкции против бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова, а также против бывшего народного депутата Виктора Медведчука и действующего нардепа Петра Порошенко. Санкции введены бессрочно.

Ограничения предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации, аренду государственного имущества и т.д.