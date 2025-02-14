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Офис президента исправил ошибки в тексте решения СНБО о санкциях. Неточности касались Порошенко, Жеваго и Медведчука

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Заседание СНБО /Офис президента Украины

Заседание СНБО Фото Офис президента Украины

Внесены коррективы в текст приложения к решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против экс-президента Петра Порошенко и четырех бизнесменов, введенного в действие указом президента Владимира Зеленского. Обновление информации на сайте президента Украины заметило издание «БизнесЦензор». Эти ошибки могли усложнить реализацию решения о введении санкций.

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Подробности

  • Изменения касаются устранения фактологических ошибок, допущенных при составлении документа.
  • В частности, теперь корректно указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Порошенко, ранее содержавший 11 цифр вместо 10.
  • Исправлена ​​ошибка в дате рождения бизнесмена Константина Жеваго, против которого тоже введены санкции. Ранее указанная дата 7 января 1957-го была заменена на правильный год рождения – 1974.
  • В документе исправлена ​​информация о наличии у Виктора Медведчука гражданства Украины.

Контекст

12 февраля СНБО принял решение о бессрочном введении санкций против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука.

К введенным ограничениям относятся аннулирование государственных наград, блокирование активов, запрет на торговлю, прекращение вывода капиталов за границу, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Порошенко в своем видеообращении назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».

Служба безопасности Украины объяснила введение санкций решением СНБО из-за «угроз государственной безопасности». В сообщении отмечается, что санкции были инициированы из-за угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины и создания препятствий для экономического развития со стороны указанных лиц.

13 февраля журналист-расследователь проекта «Схемы» («Радио Свобода») Максим Савчук указал на ошибки в приложении к решению СНБО о санкциях против Порошенко и четырех бизнесменов, введенного указом президента Владимира Зеленского.

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