Трамп призначив держсекретаря США Рубіо в.о. адміністратора USAID

Ключові факти

У Держдепі заявили, що USAID «давно відійшло від своєї первісної місії з відповідального просування американських інтересів за кордоном». Відомство наголосило, що «значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів».

«Як проміжний крок на шляху до отримання контролю та кращого розуміння діяльності агентства президент Дональд Трамп призначив секретаря Марко Рубіо виконувачем обовʼязків адміністратора», – сказано у повідомленні.

Рубіо також повідомив Конгрес про те, що проводиться перевірка діяльності USAID щодо надання іноземної допомоги з метою можливої ​​реорганізації.

Оцінюючи діяльність USAID, Державний департамент наголосив, що продовжить «захищати інтереси американського народу та стежити за тим, щоб його податкові кошти не витрачалися даремно».

Контекст

USAID було створено 1961 року для надання гумдопомоги іншим країнам. Це агентство – найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 млрд допомоги в усьому світі: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту. Співрозмовники Reuters заявляли, що кількість відправлених у відпустку співробітників USAID за останній тиждень наблизилася до 100.

Ілон Маск стверджував, що USAID фінансувало дослідження в галузі біологічної зброї, при цьому доказів він не навів. Витрачені USAID $40 млрд у 2023 році він назвав «божевільною тратою грошей». 3 лютого Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.