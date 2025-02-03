Илон Маск заявил о начале ликвидации USAID

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID), пишет Reuters . Ранее сообщалось об отстранении от работы двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности USAID за отказ представителям DOGE в доступе к защищенным системам агентства.

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«Мы в процессе ликвидации USAID», – отметил Илон Маск во время трансляции в соцсети X. Он считает, что эта структура «не подлежит восстановлению». «Это не червивое яблоко, а просто клубок червей», – сказал Маск.

По словам миллиардера, президент Дональд Трамп соглашается, что USAID следует закрыть. Это часть инициативы по сокращению расходов правительства США, добавил он.

Маск распространил ряд сообщений в X, в которых пользователи одобряют намерение лишить USAID финансирования.

В одном из сообщений Маск заявил, что USAID финансировало исследование биологического оружия: «Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?».

Контекст

USAID создано в 1961 году для оказания гуманитарной помощи другим странам. Это агентство – самый большой в мире донор. В 2023 финансовом году США выделили $72 млрд помощи по всему миру: от здоровья женщин в зонах конфликта до доступа к чистой воде, лечения ВИЧ/СПИДа, энергетической безопасности и борьбы с коррупцией. Агентство предоставило 42% всей гуманитарной помощи, отслеженной ООН в 2024 году.

20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту. Собеседники Reuters заявляли, что количество отправленных в отпуск сотрудников USAID за последнюю неделю приблизилось к 100.

Илон Маск утверждал, что USAID финансировало исследования в области биологического оружия, при этом доказательств он не привел. Потраченные USAID $40 млрд в 2023 году он назвал «сумасшедшей тратой денег».