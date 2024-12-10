Почти четверть украинцев готовы использовать ИИ во время рождественско-новогодних покупок – исследование Deloitte Ukraine

Около 53% украинцев будут праздновать Рождество только 25 декабря, 13% – только 7 января, другие опрошенные – в обе даты, говорится в исследовании Deloitte Ukraine. На третий год войны праздничное настроение украинцев не исчезает, а только растет, пришли к выводам аналитики. 65% опрошенных начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.
Ключевые факты
- Согласно исследованию, 45% опрошенных потратят больше средств на празднование Нового года, чем Рождества, 35% – примерно одинаковый бюджет на оба праздника.
- Для 57% украинцев средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн. 69% респондентов не намерены привлекать кредитные средства.
- Готовность использовать искусственный интеллект во время праздничного шопинга для поиска идей относительно подарков, скидок выявили 23% респондентов. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров.
- Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.
- Самые популярные категории товаров – продукты питания, игрушки для детей, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки. 85% украинцев прежде всего будут покупать новогодние товары для семьи.
- Планируют приобрести товары от украинских брендов и поставщиков во время рождественского и новогоднего шопинга 41% опрошенных. 56% украинцев предпочитают продавца, который предлагает возможность оплатить товары частями без дополнительных процентов.
- Предпочитают шопинг в супермаркетах и продуктовых магазинах 66% опрошенных (по сравнению с 72% в прошлом году).
Контекст
Исследование проводилось с помощью многоступенчатой стратифицированной выборки, представляющей население Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и виду занятости. Метод сбора данных включал онлайн-опрос по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. Всего в опросе приняло участие более 1000 респондентов.
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