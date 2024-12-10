Почти четверть украинцев готовы использовать ИИ во время рождественско-новогодних покупок – исследование Deloitte Ukraine

Около 53% украинцев будут праздновать Рождество только 25 декабря, 13% – только 7 января, другие опрошенные – в обе даты, говорится в исследовании Deloitte Ukraine. На третий год войны праздничное настроение украинцев не исчезает, а только растет, пришли к выводам аналитики. 65% опрошенных начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.

Ключевые факты

Согласно исследованию, 45% опрошенных потратят больше средств на празднование Нового года, чем Рождества, 35% – примерно одинаковый бюджет на оба праздника.

Для 57% украинцев средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн. 69% респондентов не намерены привлекать кредитные средства.

Готовность использовать искусственный интеллект во время праздничного шопинга для поиска идей относительно подарков, скидок выявили 23% респондентов. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров.

Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.

Самые популярные категории товаров – продукты питания, игрушки для детей, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки. 85% украинцев прежде всего будут покупать новогодние товары для семьи.

Планируют приобрести товары от украинских брендов и поставщиков во время рождественского и новогоднего шопинга 41% опрошенных. 56% украинцев предпочитают продавца, который предлагает возможность оплатить товары частями без дополнительных процентов.

Предпочитают шопинг в супермаркетах и продуктовых магазинах 66% опрошенных (по сравнению с 72% в прошлом году).

Праздничный шоппинг 2024. Исследование Deloitte Ukraine Праздничный шоппинг 2024. Исследование Deloitte Ukraine Праздничный шоппинг 2024. Исследование Deloitte Ukraine Праздничный шоппинг 2024. Исследование Deloitte Ukraine Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Исследование проводилось с помощью многоступенчатой стратифицированной выборки, представляющей население Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и виду занятости. Метод сбора данных включал онлайн-опрос по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. Всего в опросе приняло участие более 1000 респондентов.

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