Майже чверть українців готові використати ШІ під час різдвяно-новорічних покупок – дослідження Deloitte Ukraine

Близько 53% українців святкуватимуть Різдво лише 25 грудня, 13% – лише 7 січня, інші опитані – в обидві дати, йдеться в дослідженні Deloitte Ukraine. На третій рік війни святковий настрій українців не зникає, а лише міцнішає, дійшли висновків аналітики. 65% опитаних розпочнуть різдвяний і новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Минулого року цей показник був на відмітці 59%.

Ключові факти

Згідно із дослідженням, 45% опитаних витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж Різдва, 35% – приблизно однаковий бюджет на обидва свята.

Для 57% українців середній святковий чек складе від 1000 грн до 5000 грн. 69% респондентів не планують залучати кредитні кошти.

Готовність використовувати штучний інтелект під час святкового шопінгу для пошуку ідей щодо подарунків, знижок виявили 23% респондентів. Цей показник знижується зі збільшенням віку: від 41% у зумерів до 13% серед людей покоління бебі-бумерів.

Українські споживачі готові чекати на доставку товару з-за кордону, якщо його вартість на іноземному сайті дешевша на 20%. Крім того, 50% покупців під час святкового шопінгу покладуть додаткові товари в онлайн-кошик, щоб отримати безкоштовну доставку.

Найпопулярніші категорії товарів – продукти харчування, іграшки для дітей, одяг і взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої. 85% українців передусім купуватимуть новорічні товари для сім’ї.

Планують придбати товари від українських брендів і постачальників під час різдвяного та новорічного шопінгу 41% опитаних. 56% українців віддають перевагу продавцю, який пропонує можливість оплатити товари частинами без додаткових відсотків.

Віддають перевагу шопінгу в супермаркетах і продуктових магазинах 66% опитаних (порівняно з 72% минулого року).

Святковий шопінг 2024. Дослідження Deloitte Ukraine Святковий шопінг 2024. Дослідження Deloitte Ukraine Святковий шопінг 2024. Дослідження Deloitte Ukraine Святковий шопінг 2024. Дослідження Deloitte Ukraine Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Дослідження проводилося за допомогою багатоступеневої стратифікованої вибірки, яка представляє населення України за статтю, віком, розміром населеного пункту та видом зайнятості. Метод збору даних включав онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. Всього в опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів.

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