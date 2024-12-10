Майже чверть українців готові використати ШІ під час різдвяно-новорічних покупок – дослідження Deloitte Ukraine

Близько 53% українців святкуватимуть Різдво лише 25 грудня, 13% – лише 7 січня, інші опитані – в обидві дати, йдеться в дослідженні Deloitte Ukraine. На третій рік війни святковий настрій українців не зникає, а лише міцнішає, дійшли висновків аналітики. 65% опитаних розпочнуть різдвяний і новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Минулого року цей показник був на відмітці 59%.
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Ключові факти
- Згідно із дослідженням, 45% опитаних витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж Різдва, 35% – приблизно однаковий бюджет на обидва свята.
- Для 57% українців середній святковий чек складе від 1000 грн до 5000 грн. 69% респондентів не планують залучати кредитні кошти.
- Готовність використовувати штучний інтелект під час святкового шопінгу для пошуку ідей щодо подарунків, знижок виявили 23% респондентів. Цей показник знижується зі збільшенням віку: від 41% у зумерів до 13% серед людей покоління бебі-бумерів.
- Українські споживачі готові чекати на доставку товару з-за кордону, якщо його вартість на іноземному сайті дешевша на 20%. Крім того, 50% покупців під час святкового шопінгу покладуть додаткові товари в онлайн-кошик, щоб отримати безкоштовну доставку.
- Найпопулярніші категорії товарів – продукти харчування, іграшки для дітей, одяг і взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої. 85% українців передусім купуватимуть новорічні товари для сім’ї.
- Планують придбати товари від українських брендів і постачальників під час різдвяного та новорічного шопінгу 41% опитаних. 56% українців віддають перевагу продавцю, який пропонує можливість оплатити товари частинами без додаткових відсотків.
- Віддають перевагу шопінгу в супермаркетах і продуктових магазинах 66% опитаних (порівняно з 72% минулого року).
Контекст
Дослідження проводилося за допомогою багатоступеневої стратифікованої вибірки, яка представляє населення України за статтю, віком, розміром населеного пункту та видом зайнятості. Метод збору даних включав онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. Всього в опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів.
Компанія Deloitte – один із лідерів на ринку послуг у галузі аудиту, податків, права, консалтингу, фінансових консультацій та управління ризиками. Вона працює з 90% найбільших компаній світу, що потрапили до рейтингу Fortune 500, а також з тисячами приватних компаній. Deloitte існує 175 років, а її послуги доступні в більш ніж 150 країнах і регіонах.
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