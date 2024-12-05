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Медиаконгломерат Web3 Media Ventures купил основанный украинцами стартап Slise

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes
Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes

1 хв читання

Инвестиционная компания Web3 Media Ventures, специализирующаяся на Web3-активах, приобрела Slise – созданный украинцами рекламный блокчейн-стартап Slise. Об этом Forbes Ukraine рассказал соучредитель и СЭО проекта Алексей Сидоров.

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Подробности

  • По условиям сделки, учредители Slise Алексей Сидоров, Дмитрий Радковский и Адития Мехта (Aditya Mehta) помогут передать бизнес покупателю и покинут проект. Команда в полном составе продолжит работу над новым продуктом Dise.app – CRM для криптовалютных команд в Telegram на основе искусственного интеллекта.
  • Интеграция Slise в портфель Web3 Media Ventures завершится в течение следующего квартала.
  • Со времени основания в 2022 году Slise привлек $1,1 млн инвестиций от украинского фонда hi5 ventures, а также чешского Presto Ventures, w3coins, Alliance, Binance Labs по неназванной оценке.
  • Сумму сделки стороны не разглашают через NDA. Однако на момент экзита бизнес достиг «шестизначной выручки» и с февраля 2024 года вышел на прибыльность, утверждает Сидоров.

Контекст

Slise – платформа для автоматизированной закупки персонализированной рекламы на блокчейне, основанная в 2022 году группой выпускников Y Combinator. Она специализируется на таргетированной рекламе для децентрализованных приложений (dApps), для DeFi-протоколов, NFT-инструментов и Web3-игр. К декабрю 2024 года Slise достиг 6 млн пользователей, среди корпоративных клиентов – PayPal, MetaMask, Revolut и OKX. Команда – 10 человек, базирующихся в Португалии, Франции, Великобритании, Украине.

«Мы добились, чего хотели, шагнули от нуля к единице и дальше видим больше потенциала для роста и масштабирования компании под руководством большего стратега», – говорит Сидоров., добавил он.

Web3 Media Ventures (W3M Ventures) – инвестиционная компания, специализирующаяся на Web3 и рекламных технологиях с акцентом на цифровые активы и блокчейн-платформы. Компания сосредоточена на развитии крипторекламы. Ее портфель включает в себя проекты в сфере Web3 и adtech, в частности AADS – одну из крупнейших традиционных рекламных сетей в криптпространстве.

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