Медіаконгломерат Web3 Media Ventures купив заснований українцями стартап Slise

Інвестиційна компанія Web3 Media Ventures, що спеціалізується на Web3-активах, придбала Slise – створений українцями рекламний блокчейн-стартап Slise. Про це Forbes Ukraine розповів співзасновник і СЕО проєкту Олексій Сідоров.
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Деталі
- За умовами угоди, засновники Slise Олексій Сидоров, Дмитро Радковський і Адітя Мехта (Aditya Mehta) допоможуть передати бізнес покупцеві і залишать проєкт. Команда у повному складі продовжить роботу над новим продуктом Dise.app – CRM для криптовалютних команд в Telegram на основі штучного інтелекту.
- Інтеграція Slise в портфель Web3 Media Ventures завершиться протягом наступного кварталу.
- Від заснування в 2022-му Slise залучив $1,1 млн інвестицій від українського фонду hi5 ventures, а також чеського Presto Ventures, w3coins, Alliance, Binance Labs за неназваною оцінкою.
- Суму угоди сторони не розголошують через NDA. Однак на момент екзиту бізнес досяг «шестизначного виторгу» і з лютого 2024-го вийшов на прибутковість, стверджує Сидоров.
Контекст
Slise – платформа для автоматизованої закупівлі персоналізованої реклами на блокчейні, заснована в 2022 році групою випускників Y Combinator. Вона спеціалізується на таргетованій рекламі для децентралізованих застосунків (dApps), для DeFi-протоколів, NFT-інструментів та Web3-ігор. На грудень 2024 року Slise досяг 6 млн користувачів, серед корпоративних клієнтів – PayPal, MetaMask, Revolut і OKX. Команда – 10 людей, що базуються в Португалії, Франції, Великій Британії, Україні.
«Ми досягли, чого хотіли, зробили крок від нуля до одиниці і далі бачимо більше потенціалу для зростання й масштабування компанії під керівництвом більшого стратега», – каже Сідоров. Головна експертиза засновників у SaaS та штучному інтелекті, тож не було бажання далі заглиблюватися в крипторинок, додав він.
Web3 Media Ventures (W3M Ventures) – інвестиційна компанія, що спеціалізується на Web3 та рекламних технологіях з акцентом на цифрові активи та блокчейн-платформи. Компанія зосереджена на розвитку криптореклами. Її портфель включає проєкти в сфері Web3 та adtech, зокрема AADS – одну з найбільших традиційних рекламних мереж у криптопросторі.
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