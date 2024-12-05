Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Медіаконгломерат Web3 Media Ventures купив заснований українцями стартап Slise

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

1 хв читання

Інвестиційна компанія Web3 Media Ventures, що спеціалізується на Web3-активах, придбала Slise – створений українцями рекламний блокчейн-стартап Slise. Про це Forbes Ukraine розповів співзасновник і СЕО проєкту Олексій Сідоров.

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Деталі 

  • За умовами угоди, засновники Slise Олексій Сидоров, Дмитро Радковський і Адітя Мехта (Aditya Mehta) допоможуть передати бізнес покупцеві і залишать проєкт. Команда у повному складі продовжить роботу над новим продуктом Dise.app – CRM для криптовалютних команд в Telegram на основі штучного інтелекту.
  • Інтеграція Slise в портфель Web3 Media Ventures завершиться протягом наступного кварталу.
  • Від заснування в 2022-му Slise залучив $1,1 млн інвестицій від українського фонду hi5 ventures, а також чеського Presto Ventures, w3coins, Alliance, Binance Labs за неназваною оцінкою.
  • Суму угоди сторони не розголошують через NDA. Однак на момент екзиту бізнес досяг «шестизначного виторгу» і з лютого 2024-го вийшов на прибутковість, стверджує Сидоров.

Контекст 

Slise – платформа для автоматизованої закупівлі персоналізованої реклами на блокчейні, заснована в 2022 році групою випускників Y Combinator. Вона спеціалізується на таргетованій рекламі для децентралізованих застосунків (dApps), для DeFi-протоколів, NFT-інструментів та Web3-ігор. На грудень 2024 року Slise досяг 6 млн користувачів, серед корпоративних клієнтів – PayPal, MetaMask, Revolut і OKX. Команда – 10 людей, що базуються в Португалії, Франції, Великій Британії, Україні.

«Ми досягли, чого хотіли, зробили крок від нуля до одиниці і далі бачимо більше потенціалу для зростання й масштабування компанії під керівництвом більшого стратега», – каже Сідоров. Головна експертиза засновників у SaaS та штучному інтелекті, тож не було бажання далі заглиблюватися в крипторинок, додав він.

Web3 Media Ventures (W3M Ventures) – інвестиційна компанія, що спеціалізується на Web3 та рекламних технологіях з акцентом на цифрові активи та блокчейн-платформи. Компанія зосереджена на розвитку криптореклами. Її портфель включає проєкти в сфері Web3 та adtech, зокрема AADS – одну з найбільших традиційних рекламних мереж у криптопросторі.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні