Подробности

Дефицит кадров составляет 15–20% от необходимого уровня, рассказал Мироненко. По его словам, проблема – в оттоке опытных специалистов, из-за чего молодые работники не успевают перенять опыт.

Как следствие, компания вынуждена работать с неопытным персоналом, допускающим элементарные ошибки, что иногда приводит к остановке оборудования, отметил COO «Метинвест».

Мироненко подчеркнул, что качество персонала – критический риск для деятельности «Метинвеста».

Прямой язык

«Это достаточно существенный для нас риск – качество персонала. Качество образования оставляет желать лучшего. Это ключевые риски, которые могут повлиять на нашу работу. Но мы работаем с ними, стараемся их нивелировать и сделать так, чтобы выполнить все рабочие задания до конца года», – сказал Александр Мироненко.

Контекст

В 2024 году чистый убыток группы вырос в шесть раз против предыдущего года, превысив $1,1 млрд. Из-за приближения фронта и угрозы жизни сотрудников «Метинвест» остановил работу Покровской угольной группы, а летом прошлого года из-за нерентабельности производства пришлось вывести в простой Ингулецкий ГОК.

Группа «Метинвест» в первом квартале 2025-го увеличила производство чугуна, стали, готовой продукции и железорудного концентрата по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В то же время из-за остановки шахты в Покровске обрушилась добыча угля. Больше об этом – здесь.