«Мы подогревали интерес». COO и креативный директор S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказала о маркетинге и основных рынках

Студия GSC Game World продвигала вторую часть игры S.T.A.L.K.E.R. благодаря партнерскому маркетингу, выставкам и собственной креативности. Об этом рассказала COO и креативный директор компании Мария Григорович на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine.

Ключевые факты

Активно в S.T.A.L.K.E.R. 2 играют примерно в 80 странах. Крупнейшие рынки: США, Германия, Польша, Франция, Великобритания, Япония, Китай, Бразилия, сказала COO и креативный директор компании Мария Григорович.

«Мы пошли через партнерский маркетинг. Также нам очень помогал Microsoft и нас подсвечивал больше своих собственных продуктов, – сказала Григорович. – Мы поверили, что партнерством, участием в выставках, нашей креативной частью, честным общением с аудиторией мы можем достичь не меньшего. Хотя это было очень рискованное решение».

Также компания предоставляла ограниченное количество информации в процессе разработки. «Мы подогревали интерес. Люди очень долго ничего не знали, как продвигается, что там может быть и что происходит. И потом на больших партнерских событиях показывали трейлеры, где мы всегда пытались показать историю», – добавила Григорович.

Контекст

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 20 ноября в 18:00. Выпуск игры переносился шесть раз, но команда студии стремилась оправдать ожидания фанатов. «Мы стоим на плечах легенд, которые создали первый S.T.A.L.K.E.R. Нам не простят, если мы сделаем его менее великим», – заявил проектный менеджер GSC Game World Максим Ткаченко в фильме о создании игры.

GSC Game World – известная украинская компания, основанная в Киеве в 1995 году. Она снискала международную популярность благодаря сериям S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

Долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World возглавил рейтинг самых популярных платных игр в Steam, свидетельствуют данные платформы. Игра вышла 20 ноября в 18:00, а ее стоимость в Steam варьируется от 1400 до 2550 грн в зависимости от версии.

Релиз вызвал небывалый ажиотаж: провайдеры «Тенет» и «Триолан» сообщили о снижении скорости домашнего интернета в нескольких городах Украины из-за массового скачивания игры, перегрузившей их сети.

В марте GSC Game World сообщила, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграли более 6 млн игроков.