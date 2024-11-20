Провайдери повідомляють про падіння швидкості домашнього інтернету. Причина – українці вантажать S.T.A.L.K.E.R. 2

У різних містах України фіксується зменшення швидкості домашнього інтернету. Про це повідомляють провайдери «Тенет» та «Тріолан». Причина – о 18:00 вийшла довгоочікувана українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2, скачування якої перевантажило мережу деяких провайдерів.

Ключові факти

S.T.A.L.K.E.R. 2 викликав справжню аномалію, ідеться у Telegram-каналі одеського провайдера «Тенет», що має 200 000 абонентів. «Через масове завантаження довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 у багатопотоковому режимі на зовнішніх магістральних каналах наших партнерів зараз спостерігається перевантаження», – пояснюється у повідомленні.

Наразі спостерігається тимчасове зниження швидкості інтернету за всіма напрямами, ідеться у Telegram-каналі харківського провайдера «Тріолан». «Це пов’язано з підвищеним навантаженням на канали через масовий інтерес до виходу гри S.T.A.L.K.E.R.», – зазначається у повідомленні.

Натомість у «Київстарі» повідомили, що їхні абоненти не помітили істотних змін швидкості домашнього інтернету. «Наші абоненти користуються гігабітною швидкістю, особливо геймери, тож завдяки цьому швидкість завантаження відеоігор може зменшуватися мінімально, що не дуже помітно для абонентів», – повідомили Forbes у компанії.

Forbes звернувся по коментар до Vodafone, «Укртелекому» і «Датагруп-Volia», однак не отримав відповіді на момент публікації.

Контекст

Довгоочікуваний український шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl посів перше місце серед найпопулярніших платних ігор у Steam, свідчить рейтинг маркетплейсу. Реліз відбувся 20 листопада о 18:00. Ціна на Steam – від 1400 до 2550 грн, залежно від версії.

Українська студія-розробник GSC Game World шість разів переносила вихід S.T.A.L.K.E.R. 2. «Ми стоїмо на спинах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R., – цитують у фільмі про створення нової частини гри проєктного менеджера GSC Game World Максима Ткаченка. – Нам не вибачать, якщо ми зробимо його менш ніж великим».

GSC Game World – українська компанія з розробки відеоігор, розташована в Києві. Заснована у 1995 році, вона здобула всесвітню популярність завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки».