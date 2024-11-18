«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» очолив продажі Steam серед платних ігор

Проєкт українських розробників GSC Game World, «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», посів перше місце за продажами серед платних ігор у Steam і друге місце в загальному рейтингу, де вже 640 тижнів поспіль лідирує безкоштовний Counter-Strike 2.
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Деталі
- Гра продовжує залишатися в топі другий тиждень поспіль, обігнавши популярні платні ігри, такі як Call of Duty: Black Ops 6 та футбольний симулятор EA SPORTS FC, а також безкоштовні проекти, як Call of Duty: Warzone, PUBG і Dota 2.
- Реліз «S.T.A.L.K.E.R. 2» після кількох переносів заплановано на 20 листопада. Популярність гри призвела до швидкого розпродажу фізичних копій, через що був здійснений додатковий тираж, а покупці отримають свої видання лише у квітні. Однак цифрові версії гри будуть доступні з дня виходу.
- Гра вийде ексклюзивно на нові консольні платформи від Microsoft – Xbox Series X/S, а також на Windows.
Контекст
S.T.A.L.K.E.R. – серія з трьох шутерів від першої особи, дія яких відбувається в наш час у Чорнобильській зоні відчуження. Після радіаційного викиду там почали зʼявлятися аномалії та мутанти.
Гру розробила українська студія GSC Game World, заснована у 1995 році Сергієм Григоровичем.
GSC Game World – українська компанія з розробки відеоігор, розташована в Києві. Заснована у 1995 році, вона здобула всесвітню популярність завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки». Xbox створив документальний фільм про діяльність студії під час повномасштабного вторгнення росії.
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