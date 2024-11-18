Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» очолив продажі Steam серед платних ігор

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Проєкт українських розробників GSC Game World, «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», посів перше місце за продажами серед платних ігор у Steam і друге місце в загальному рейтингу, де вже 640 тижнів поспіль лідирує безкоштовний Counter-Strike 2.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Деталі 

  • Гра продовжує залишатися в топі другий тиждень поспіль, обігнавши популярні платні ігри, такі як Call of Duty: Black Ops 6 та футбольний симулятор EA SPORTS FC, а також безкоштовні проекти, як Call of Duty: Warzone, PUBG і Dota 2.
  • Реліз «S.T.A.L.K.E.R. 2» після кількох переносів заплановано на 20 листопада. Популярність гри призвела до швидкого розпродажу фізичних копій, через що був здійснений додатковий тираж, а покупці отримають свої видання лише у квітні. Однак цифрові версії гри будуть доступні з дня виходу.
  • Гра вийде ексклюзивно на нові консольні платформи від Microsoft – Xbox Series X/S, а також на Windows.

Контекст 

S.T.A.L.K.E.R. – серія з трьох шутерів від першої особи, дія яких відбувається в наш час у Чорнобильській зоні відчуження. Після радіаційного викиду там почали зʼявлятися аномалії та мутанти.

Гру розробила українська студія GSC Game World, заснована у 1995 році Сергієм Григоровичем.

GSC Game World – українська компанія з розробки відеоігор, розташована в Києві. Заснована у 1995 році, вона здобула всесвітню популярність завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки». Xbox створив документальний фільм про діяльність студії під час повномасштабного вторгнення росії.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні