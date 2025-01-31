Минобороны приняло на вооружение беспилотник «Громило». Что о нем известно (фото, видео)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс «Громило» украинского производства, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники 31 января. «Громило» может применяться для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

Ключевые факты

Комплекс можно использовать днем и ночью. Летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Комплексы «Громило» производит компания Wardrone.pro. По информации производителя, «Громило» является более мощной версией известного FPV-дрона «Гром».

Его камера светочувствительная («день/ночь») или тепловизионная, имеет батареи увеличенной емкости.

10-дюймовая карбоновая рама и усиленная батарея позволяют нести на себе больше веса и поражать цели даже под действием средств РЭБ. В частности, его полезная нагрузка составляет 3,5 кг, дальность полета – 20 км.

Отмечается, что он уже находится на вооружении многих подразделений Сил обороны.

«Громило» – это FPV-дрон, управление им осуществляется с помощью функции «вид от первого лица» (на английском аббревиатура FPV означает First Person View). Оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг беспилотника в реальном времени с помощью специальных очков, как будто он сидит внутри самого беспилотника, подобно пилоту.

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Контекст

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