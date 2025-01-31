Міноборони прийняло на озброєння безпілотник «Громило». Що про нього відомо (фото, відео)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Громило» українського виробництва, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки 31 січня. «Громило» може застосовуватись для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Ключові факти

Комплекс можна застосовувати вдень і вночі. Літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Комплекси «Громило» виробляє компанія Wardrone.pro. За інформацією виробника, «Громило» є більш потужною версією відомого FPV-дрона «Грім».

Його камера світлочутлива («день/ніч») або тепловізійна, має батареї збільшеної ємності.

10-дюймова карбонова рама та посилена батарея дозволяють нести на собі більше ваги і уражати цілі навіть під дією засобів РЕБ. Зокрема, його корисне навантаження становить 3,5 кг, дальність польоту – 20 км.

Зазначається, що він уже є на озброєнні у багатьох підрозділів Сил оборони.

«Громило» є FPV-дроном, керування ним здійснюється за допомогою функції «вигляд від першої особи» (англійською абревіатура FPV означає First Person View). Оператор керує безпілотником за допомогою пульта і бачить місцевість навколо безпілотника в реальному часі за допомогою спеціальних окулярів, так, ніби він сидить усередині самого безпілотника, подібно до пілота.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 28 січня 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

У 2024-му Україна вже перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет. 19 листопада 2024-го президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво у 2025 році щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Що стоїть за цими планами, які виклики можуть виникнути та які ракети вже випускає Україна – читайте в матеріалі Forbes.

6 грудня Сили оборони України отримали першу партію новітніх ракет-дронів «Пекло». Нове озброєння має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину. Це була перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська та запуcтили у серійне виробництво.

21 січня Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міноборони і відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

22 січня Міноборони прийняло на озброєння новий безпілотник Poseidon, призначений для розвідки, спостереження та коригування вогню.