Міноборони прийняло на озброєння новий безпілотник Poseidon. Що про нього відомо (фото)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки 22 січня. Комплекс призначений для розвідки, спостереження та коригування вогню.

Ключові факти

Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему.

Він виконує завдання при температурі від −20 °С до +45 °С, навіть, під час сильного вітру.

Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

«Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника», – повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Безпілотний авіаційний комплекс Poseidon Фото пресслужба Міноборони

За даними «Мілітарного», йдеться про H10 Poseidon компанії Swarmly. Безпілотники H10 Poseidon Mk II призначені для розвідки, спостереження та коригування вогню, зокрема, артилерії.

Вони мають дальність роботи до 150 км на висоті до 4000 м. Їхня крейсерська швидкість – 75 км/год. Вони оснащені засобами захисту від ворожої радіоелектронної боротьби (РЕБ), мають ізраїльську оптику з 40-кратним зумом та тепловізійну камеру.

БПЛА оснащений електродвигуном зі штовхаючим гвинтом, а також чотирма стаціонарно встановленими електродвигунами для вертикального злету і посадки. Рушійна установка такого типу використовується не тільки для злету, посадки та зависання у повітрі, а й для аварійного приземлення замість використання аварійного парашута.

Дрон працює навіть за відсутності супутникового зв’язку, дуже тихо літає і не залишає теплового сліду.

У 2022 році волонтери ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка передали Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon. Вартість комплекса становила понад €318 000.

Фото: Європейська солідарність Фото: Європейська солідарність Фото: Європейська солідарність Попередній слайд Наступний слайд

Фото: Європейська солідарність

Контекст

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