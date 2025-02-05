Минобороны приняло на вооружение украинские беспилотники Zeus и Hades (фото)

Министерство обороны кодифицировало и допустило беспилотные авиационные комплексы Zeus и Hades украинского производства для использования в подразделениях Вооруженных сил Украины, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники 5 февраля.

Ключевые факты

Дроны могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу неприятеля.

Беспилотники способны догонять и атаковать технику, движущуюся на большой скорости, благодаря настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления.

Маневренные FPV-коптеры этих комплексов имеют рамы разных размеров. Летательные аппараты малоуязвимы к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: Минобороны Фото пресс-служба Минобороны

Контекст

В 2024 году Украина уже перевыполнила план по изготовлению 1 млн дронов, а новой амбициозной целью станет производство 3000 крылатых ракет. 19 ноября 2024-го президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, презентовал План внутренней устойчивости, предусматривающий производство в 2025 году не менее 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов. Что стоит за этими планами, какие вызовы могут возникнуть и какие ракеты уже выпускает Украина – читайте в материале Forbes.

21 января Кабинет Министров поддержал предложение Минобороны и теперь ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2,5 млрд грн для закупки БПЛА, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

22 января Минобороны приняло на вооружение новый беспилотник Poseidon, предназначенный для разведки, наблюдения и корректировки огня.

31 января был допущен к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс «Громило». Он может применяться для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.