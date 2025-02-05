Міноборони прийняло на озброєння українські безпілотники Zeus і Hades (фото)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило безпілотні авіаційні комплекси Zeus і Hades українського виробництва до використання у підрозділах Збройних сил України, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки 5 лютого.

Ключові факти

Дрони можуть уражати польові укріплення, бронетехніку й живу силу ворога.

Вони здатні наздоганяти та атакувати техніку, яка рухається на великій швидкості, завдяки налаштуванням двигунів і вдосконаленій системі керування.

Маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Фото: Міноборони Фото пресслужба Міноборони

Контекст

У 2024 році Україна вже перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет. 19 листопада 2024-го президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво у 2025 році щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Що стоїть за цими планами, які виклики можуть виникнути та які ракети вже випускає Україна – читайте в матеріалі Forbes.

21 січня Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міноборони і відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

22 січня Міноборони прийняло на озброєння новий безпілотник Poseidon, призначений для розвідки, спостереження та коригування вогню.

31 січня допустили до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс «Громило». Він може застосовуватись для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.