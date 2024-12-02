Міжнародні партнери у листопаді надали Україні фінансування у розмірі $6,4 млрд

У листопаді до загального фонду державного бюджету України надійшло близько $6,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 2 грудня.

Деталі

Основними джерелами фінансування стали:

$4,8 млрд кредиту від Світового банку, частково забезпеченого грантом США на $1,6 млрд та коштами інших партнерів;

$1,35 млрд гранту від США;

$235 млн пільгового фінансування від уряду Японії;

$100 млн позики від Республіки Корея;

€10,8 млн гранту від Норвегії через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про виділення Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих коштів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з домовленістю, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

26 жовтня країни G7 остаточно затвердили цей кредит. У комюніке лідерів зазначається, що $50 млрд будуть спрямовані на підтримку бюджету, військову та відновлювальну допомогу України через кілька фінансових каналів у рамках програми надзвичайного прискорення доходів (ERA).

28 жовтня Японія підтвердила свій внесок у розмірі 471,9 млрд ієн (понад $3 млрд). Кошти будуть виділені через фонд Світового банку Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) з умовою, що вони не будуть використані для військових цілей.

27 листопада Україна залучила $4,8 млрд кредиту від Світового банку в межах проєкту PEACE. Фінансування стало можливим завдяки гранту США на $1,6 млрд та внескам інших партнерів.