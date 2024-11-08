Всемирный банк одобрил новый проект для Украины на $750 млн

Совет директоров Всемирного банка одобрил новый системный проект в Украине «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE) На этапе утверждения общий объем проекта достигает около $750 млн. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих международных соглашений с Всемирным банком.

Подробности

Финансирование по проекту будет состоять из займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на $450 млн из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии, и кредита на $300 млн из Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы (SPUR) Кризисного фонда банка.

В рамках соглашения о ссуде МБРР Украина ожидает привлечь предусмотренные средства уже к концу 2024 года, говорится в пресс-релизе.

Целью проекта в Минфине назвали: создание эффективной системы управления публичными инвестициями, улучшение фискального управления на местном уровне, усовершенствование среднесрочного и программного бюджетирования на местном уровне и администрирование доходов.

Для внедрения институциональных реформ, поддержанных SURGE, одобрен инвестиционный проект «Укрепление возможности правительства по внедрению фискальной реформы» (STRONG). Для его финансирования привлекут грантовые $10 млн от Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, возрождению и реформированию Украины (URTF).

Контекст

1 ноября стало известно, что Всемирный банк приступил к реализации в Украине новой программы развития частного сектора на сумму $593 млн. Она должна поддержать 20 000 малых и средних предприятий. Ожидается, что это поможет создать или сохранить не менее 40 000 рабочих мест.

Финансирование программы RISE состоит из $283 млн из трастового фонда ADVANCE Ukraine, поддержанного Японией, $300 млн от Специальной программы Международной ассоциации развития (МАР) для восстановления Украины и Молдовы и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, возрождения и реформирования Украины (URTF) .

Группа Всемирного банка способствовала привлечению более $50 млрд в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров из таких стран, как: США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды и другие.