Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд

В октябре международные резервы Украины снизились на 6% и на 1 ноября составили $36,6 млрд. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка, говорится в сообщении Национального банка от 6 ноября.

Подробности

Динамика международных резервов в октябре 2024 года была обусловлена валютными интервенциями НБУ для сглаживания курсовых колебаний и долговыми выплатами в иностранной валюте, заявил НБУ.

Эти операции частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютных ОВГЗ).

НБУ продал на валютном рынке $3,4 млрд и выкупил в резервы $2 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $3,4 млрд.

На валютные счета правительства в НБУ поступило около $2 млрд: $1,1 млрд от МВФ; $569,1 млн – от размещения валютных ОВГЗ; $289,5 млн – от правительства Канады; $21,6 млн – грантовые средства от правительства Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $943,4 млн.

НБУ подчеркнул, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,6 месяца будущего импорта.

Контекст

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,1%, до $38,9 млрд.

По прогнозу НБУ, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года составит $43,6 млрд, с учетом заверений в финансировании, предоставленных партнерами.

НБУ ожидает, что в этом году международные партнеры предоставят около $38 млрд льготных кредитов и грантов, в следующем – не менее $31 млрд, а в 2026-м – $21 млрд. Фактический объем внешнего финансирования за восемь месяцев 2024 года составляет $24,5 млрд.