Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В октябре международные резервы Украины снизились на 6% и на 1 ноября составили $36,6 млрд. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка, говорится в сообщении Национального банка от 6 ноября.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного! 

Подробности

  • Динамика международных резервов в октябре 2024 года была обусловлена валютными интервенциями НБУ для сглаживания курсовых колебаний и долговыми выплатами в иностранной валюте, заявил НБУ.
  • Эти операции частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютных ОВГЗ).
  • НБУ продал на валютном рынке $3,4 млрд и выкупил в резервы $2 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $3,4 млрд.
  • На валютные счета правительства в НБУ поступило около $2 млрд: $1,1 млрд от МВФ; $569,1 млн – от размещения валютных ОВГЗ; $289,5 млн – от правительства Канады; $21,6 млн – грантовые средства от правительства Сербии.
  • За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $943,4 млн.
  • НБУ подчеркнул, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,6 месяца будущего импорта.

Контекст

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,1%, до $38,9 млрд.

По прогнозу НБУ, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года составит $43,6 млрд, с учетом заверений в финансировании, предоставленных партнерами.

НБУ ожидает, что в этом году международные партнеры предоставят около $38 млрд льготных кредитов и грантов, в следующем – не менее $31 млрд, а в 2026-м – $21 млрд. Фактический объем внешнего финансирования за восемь месяцев 2024 года составляет $24,5 млрд.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине