Міжнародні резерви України скорочуються другий місяць поспіль

У жовтні міжнародні резерви України знизилися на 6% і на 1 листопада становили $36,6 млрд. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, йдеться в повідомленні Національного банку від 6 листопада.

Деталі

Динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для згладжування курсових коливань та борговими виплатами в іноземній валюті, заявив НБУ.

Ці операції тільки частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

НБУ продав на валютному ринку $3,4 млрд та викупив до резервів $2 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив $3,4 млрд.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло майже $2 млрд: $1,1 млрд від МВФ; $569,1 млн – від розміщення валютних ОВДП; $289,5 млн – від уряду Канади; $21,6 млн – грантові кошти від уряду Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $943,4 млн.

НБУ наголосив, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,6 місяця майбутнього імпорту.

Контекст

Міжнародні резерви України у вересні скоротилися на 8,1%, до $38,9 млрд.

За прогнозом НБУ, рівень міжнародних резервів за підсумками грудня 2024 року сягне $43,6 млрд, ураховуючи запевнення щодо фінансування, надані партнерами.

НБУ очікує, що цього року міжнародні партнери нададуть близько $38 млрд пільгових кредитів і грантів, наступного – не менше $31 млрд, а в 2026-му – $21 млрд. Фактичний обсяг зовнішнього фінансування за вісім місяців 2024 року становить $24,5 млрд.