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Международные резервы Украины достигли рекорда с начала войны – $46,7 млрд

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Международные резервы Украины в апреле достигли нового максимума с начала войны. За месяц резервы выросли на $4,31 млрд, составив $46,68 млрд, благодаря значительным поступлениям от международных партнеров и наименьшим с апреля 2024 года объемам чистой продажи валюты НБУ, сообщила пресс-служба Нацбанка 7 мая.

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Подробности

  • На валютные счета правительства в НБУ поступило $6,35 млрд, в том числе $4,86 млрд от ЕС в рамках Ukraine Facility и инициативы G7 ERA, $1,29 млрд от партнеров через счета Всемирного банка, $0,19 млрд от размещения валютных ОВГЗ.
  • Дополнительно Украина получила $0,99 млрд кредита от Великобритании в рамках ERA, но эти средства не вошли в резервы из-за их целевого назначения.
  • На погашение и обслуживание внешнего долга направлено $0,52 млрд: $0,30 млрд – на валютные ОВГЗ, $0,17 млрд – Всемирному банку, $0,05 млрд – другим кредиторам. Также МВФ было выплачено $0,08 млрд.
  • В апреле НБУ уменьшил чистую продажу валюты на 17,1% по сравнению с мартом 2025 года, продав $2,21 млрд и купив $0,02 млрд в резервы. Переоценка финансовых инструментов из-за изменения курсов и стоимости прибавила к резервам $0,74 млрд.
  • В настоящее время международные резервы Украины обеспечивают покрытие 5,6 месяца импорта.

Контекст

В 2024 году международные резервы Украины выросли до $43,8 млрд благодаря валютным поступлениям, которые превысили расходы НБУ на продажу валюты и погашение внешних долгов.

Страна получила $42 млрд финансовой помощи от международных партнеров, в том числе от ЕС ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японии ($4,3 млрд) и Канады ($1,8 млрд). Дополнительно $3,5 млрд поступило от размещения валютных ОВГЗ. Эти средства позволили покрыть $10 млрд долговых выплат, включая обязательства перед МВФ и реструктуризированные долги.

НБУ направил $34,8 млрд на валютные интервенции для стабилизации гривни. Благодаря $17,3 млрд финансирования в последнем квартале резервы достигли рекордного уровня, превысив на 20% минимальные требования МВФ.

В марте 2024 года резервы выросли на $2,28 млрд, до $42,4 млрд, за счет поступлений от партнеров, компенсировавших расходы НБУ на валютные продажи и погашение внешнего долга.

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