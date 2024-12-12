МВФ за неделю рассмотрит выделение Украине $1,1 млрд по итогам шестого пересмотра программы EFF

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопросы шестого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и возможности предоставления Украине седьмого транша в размере около $1,1 млрд 20 декабря. Об этом говорится в графике заседаний, опубликованном на сайте Фонда.

Подробности

В случае положительного решения общая сумма, которую Украина получит в рамках программы EFF, увеличится до $9,8 млрд.

На рассмотрение также будет вынесена просьба Украины относительно изменений в критериях эффективности и обзора гарантий финансирования.

Контекст

Программа МВФ для Украины стартовала в марте 2023 года и будет действовать до 2027-го с общим объемом финансирования в $15,5 млрд. Она является ключевой частью масштабного пакета международной помощи Украине на сумму $122 млрд на 2023-2027 годы.

4 сентября миссия МВФ начала консультации с украинским правительством по пересмотру Программы расширенного финансирования.

В тот же месяц глава НБУ Андрей Пышный отметил, что во время пятого пересмотра программы особое внимание будет уделено возможностям внутренних ресурсов для покрытия потребностей государственного бюджета. Он подчеркнул, что пересмотр программы является сложной задачей, в решении которой важную роль играет работа на внутреннем долговом рынке.

19 октября совет директоров МВФ одобрил пятый пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, предусматривавший выделение очередного транша в размере $1,1 млрд.

19 ноября Украина и МВФ достигли договоренности на экспертном уровне по шестому пересмотру программы в рамках EFF.