МВФ приступил к миссии для шестого пересмотра программы EFF. Украина должна выполнить четыре структурных маяка

МВФ является третьим самым крупным партнером Украины по объему направленной финансовой помощи после ЕС и США по состоянию на октябрь этого года.

Эксперты Международного валютного фонда и руководство Министерства финансов и Национального банка начали обсуждение шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), сообщает пресс-служба Минфина. Миссия МВФ продлится в течение следующих дней в Киеве.

Ключевые факты

Целью миссии МВФ является обсуждение состояния выполнения Украиной условий программы EFF и подготовка к шестому пересмотру Меморандума об экономической и финансовой политике.

К шестому пересмотру Украина должна выполнить четыре структурных маяка:

осуществить пересмотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования; оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев; оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения; разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

«Мы удачно прошли уже пять пересмотров программы и рассчитываем на успешный шестой пересмотр уже в декабре и, как результат, получение следующего транша в размере около $1,1 млрд», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

В государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $8,7 млрд из $15,6 млрд, предусмотренных программой.

Контекст

Программа МВФ для Украины действует с марта 2023-го и рассчитана до 2027 года. Объем финансирования – $15,5 млрд. Действующая программа МВФ – весомая часть крупного пакета международной поддержки Украины на $122 млрд на 2023–2027 годы.

4 сентября миссия МВФ начала консультации с украинским правительством по пересмотру Программы расширенного финансирования.

Тогда же глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина и МВФ в рамках миссии по пятому пересмотру программы сосредоточатся на возможностях внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета. Он назвал пересмотр программы «непростой задачей». В его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке, отметил глава НБУ.

19 октября Совет директоров Международного валютного фонда утвердил пятый пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что, в частности, означало выделение очередного транша в размере $1,1 млрд.