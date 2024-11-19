Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы в рамках EFF

МВФ является третьим самым крупным партнером Украины по объему направленной финансовой помощи после ЕС и США по состоянию на октябрь этого года.

Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается, что Исполнительный совет МВФ одобрит соответствующее решение в ближайшее время.

Ключевые факты

По словам главы правительства, шестой пересмотр программы позволит привлечь в государственный бюджет еще $1,1 млрд до конца года.

В МВФ отметили прогресс Украины по выполнению структурных маяков и обязательств, а также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Шмыгаль.

«Благодарен партнерам из МВФ и украинской команде за успешную и слаженную работу по укреплению и развитию нашего государства», – написал он.

Украина выполнила пять структурных маяков, предусмотренных к шестому пересмотру Программы в фискальном секторе, энергетике, корпоративном управлении, а также досрочно еще один структурный маяк в сфере энергетики, сообщает Минфин.

Соглашение должно быть утверждено исполнительным советом директоров МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели.

Контекст

Программа МВФ для Украины действует с марта 2023 года и рассчитана до 2027 года. Объем финансирования – $15,5 млрд. Действующая программа МВФ является весомой частью крупного пакета международной поддержки Украины на $122 млрд на 2023–2027 годы.

4 сентября миссия МВФ начала консультации с украинским правительством по пересмотру Программы расширенного финансирования.

Тогда же глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина и МВФ в рамках миссии по пятому пересмотру программы сосредоточатся на возможностях внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета. Он назвал просмотр программы «непростой задачей». В его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке, отметил глава НБУ.

19 октября совет директоров Международного валютного фонда утвердил пятый пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что, в частности, означало выделение очередного транша в размере $1,1 млрд.