На арестованных счетах производителя «Моршинской» сосредоточено более 900 млн грн, выручка в 2024 году достигла 6,8 млрд грн

IDS Ukraine возобновила выручку до уровня на момент до полномасштабного вторжения, рассказал в письменном ответе на вопросы Forbes Ukraine миноритарный акционер, глава Совета директоров и основатель ТМ «Моршинская» Всеволод Билас. На счетах компании сосредоточено более 900 млн грн нераспределенной прибыли, которая была накоплена с момента ареста. Она будет распределена между акционерами после снятия ареста.

Подробности

Доля IDS Ukraine на рынке воды остается стабильной и составляет более 40%.

«Рынок воды упал в начале войны из-за проблем с логистикой и выезда украинцев, но в 2023-2024 годах спрос на бутилированную воду возобновился», – написал Билас.

Другие напитки в портфеле производителя, запущенные после начала полномасштабного вторжения, на конец 2024-го занимают около 10% ассортимента IDS Ukraine. В частности, энергетик «Воля», линейка сокосодержащих напитков «Лимонада» и воды «Моршинская».

«Воля» и «Лимонада» уже заняли по 3% в своих сегментах, уточнил Билас.

На счетах IDS Ukraine находится более 900 млн грн нераспределенной прибыли, накопленной после ареста. Акционеры получат эти средства после снятия ареста. «Если по решению ВАКС государство станет акционером IDS Ukraine, сотни миллионов дивидендов получит оно», – добавляет он.

Контекст

В 2022 году компания запустила новую производственную линию в Моршине Львовской области для разлива энергетиков «Воля». Ключевая инвестиция – приобретение немецкой асептической линии для разлива воды стоимостью около 460 млн грн, позволяющей фасовать напитки без добавления консервантов и выпускать напитки с содержанием натуральных соков.

В конце 2022 года по иску Бюро экономической безопасности (БЭБ) суд арестовал и передал в АРМА корпоративные права владельцев холдинга IDS Ukraine, в который входят Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды «ИДС Аква Сервис».

Среди акционеров компании – Михаил Фридман и партнеры, совладельцы российской «Альфа-Групп».