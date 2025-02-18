На арештованих рахунках виробника «Моршинської» зосереджено понад 900 млн грн, виторг у 2024 році досяг 6,8 млрд грн

IDS Ukraine відновила виторг до рівня до повномасштабного вторгнення, розповів у письмовій відповіді на питання Forbes Ukraine міноритарний акціонер, голова Ради директорів і фундатор ТМ «Моршинська» Всеволод Білас. На рахунках компанії зосереджено понад 900 млн грн нерозподіленого прибутку, який був накопичений з моменту арешту. Він буде розподілений між акціонерами після зняття арешту.

Деталі

Частка IDS Ukraine на ринку води залишається стабільною і складає понад 40%.

«Ринок води впав на початку війни через проблеми з логістикою та виїзд українців, але в 2023-2024 роках попит на бутильовану воду відновився», – написав Білас.

Інші напої у портфелі виробника, запущені після початку повномасштабного вторгнення, на кінець 2024 року займають близько 10% асортименту IDS Ukraine. Зокрема, енергетик «Воля», лінійка соковмісних напоїв «Лимонада» та води «Моршинська».

«Воля» та «Лимонада» вже зайняли по 3% у своїх сегментах, уточнив Білас.

На рахунках IDS Ukraine є понад 900 млн грн нерозподіленого прибутку, накопиченого після арешту. Акціонери отримають ці кошти після зняття арешту. «Якщо за рішенням ВАКС держава стане акціонером IDS Ukraine, сотні мільйонів дивідендів отримає вона», – додає він.

Контекст

У 2022 році компанія запустила нову виробничу лінію в Моршині Львівської області для розливу енергетиків «Воля». Ключова інвестиція – придбання німецької асептичної лінії для розливу води вартістю близько 460 млн грн, яка дозволяє фасувати напої без додавання консервантів і випускати напої з вмістом натуральних соків.

Наприкінці 2022 року за позовом Бюро економічної безпеки (БЕБ) суд заарештував і передав до АРМА корпоративні права власників холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс».

Серед акціонерів компанії – Михайло Фрідман і партнери, співвласники російської «Альфа-Груп».