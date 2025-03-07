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«Нафтогаз» закупить 100 млн кубометрів СПГ у польської Orlen 

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Група «Нафтогаз» та польський нафтогазовий концерн Orlen підписали меморандум про довгострокову співпрацю в галузі скрапленого природного газу (СПГ), у рамках якого було укладено контракт на постачання 100 млн куб. м цього палива. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу» 7 березня.

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Деталі 

  • Газ буде доставлено з партії зрідженого природного газу, яка надійде на термінал у Клайпеді (Литва). Потім газ буде транспортовано через газопровід GIPL, що з’єднує Литву та Польщу, і далі через польську територію до інтерконектора на українському кордоні в Дроздовичах, де його отримає «Нафтогаз», повідомила компанія. 
  • Меморандум, підписаний керівником групи «Нафтогаз» Романом Чумаком і віцепрезидентом правління компанії Orlen Робертом Сошинським, започатковує довгострокове стратегічне партнерство між компаніями та дозволяє Україні створити більш диверсифіковану систему постачання газу, заявили в «Нафтогазі». 

Контекст 

У 2017 році PKN Orlen розпочала постачання природного газу в Україну, зокрема через газовимірювальну станцію «Германович» на польському кордоні. За оперативними даними, в першій половині серпня компанія доставила в Україну до 6 млн куб. м газу.

У березні 2023-го ПАТ «Укрнафта» уклало контракт з PKN Orlen на імпорт нафтопродуктів до України

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