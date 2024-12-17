Правительство перенаправило на «кэшбек» и «зимнюю тысячу» 394 млн грн из индустриальных парков и разминирования

Правительство Украины снова увеличило расходы госбюджета-2024 на программы «Национальный кэшбек» и «Зимняя еПоддержка» на 393,77 млн грн, урезав финансирование других государственных программ. Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

Подробности

Сокращено на 312,11 млн грн и 81,67 млн грн соответственно финансирование программ «Государственное стимулирование создания индустриальных парков» и «Компенсация расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения», на которые первоначально было выделено 1 млрд грн и 3 млрд грн.

Расходы на программы поддержки спроса на отечественные товары будут увеличены на 81,67 млн грн по общему фонду и на 312,11 млн грн по специальному фонду.

Контекст

В конце ноября правительство увеличило финансирование этой программы на 3,86 млрд грн, сократив финансирование других программ, в частности «Частичное возмещение стоимости сельскохозяйственной техники» на 99,83 млн грн, «Обеспечение поддержки инвестиционных проектов» на 1,763 млрд грн и «Компенсация расходов на гуманитарное разминирования» на 2 млрд грн.

С начала декабря правительство начало прием заявок на выплату «Зимней еПоддержки» в размере 1000 грн. Этот процесс вызвал ряд вопросов среди граждан.

10 декабря украинцы начали получать выплаты по этой программе, которые можно потратить на коммунальные услуги, медицинское обслуживание, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Также разрешено использовать средства на приобретение книг и печатной продукции, лекарств и медицинских средств, зарегистрированных в программе «Национальный кэшбэк» и продаваемых в партнерских торговых точках. Кроме того, 1000 грн можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ или приобрести военные облигации.