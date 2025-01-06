«Національний кешбек». Виплати за грудень та січень відбудуться у лютому

У грудні, за четвертий місяць дії програми « Національний кешбек », українці накопичили 436 млн грн, що на 180 млн більше, ніж місяцем раніше. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025-го. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу, повідомила пресслужба Мінекономіки 6 січня.

Деталі

Активними користувачами програми наразі є 4,5 млн громадян – вони вже активували в застосунку «Дія» картки для майбутніх виплат кешбеку.

У грудні українці накопичили 436 млн грн кешбеку, що майже на 50 млн грн більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці, разом узяті, зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) – 22,4%, старшого віку (60+) – 20,2%. Серед них 62,3% – жінки, 37,7% – чоловіки.

24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Кошти отримали 2 млн людей.

Контекст

У програмі «Національний кешбек» беруть участь національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Кількість виробників, що приєдналися до програми, також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 000 товарів українського виробництва.

До програми долучилося вже 17 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк «Глобус», UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк «Кредит Дніпро», ПРАВЕКС БАНК, «Кліринговий Дім», Радабанк, «Райф», «Креді Агріколь», ОТР Bank.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю українських товарів, доданих виробниками до спеціального переліку та придбаних у магазинах – учасниках програми.

Мінекономіки раніше опублікувало дані про результати державних програм економічного розвитку у 2024 році. Ефект програми «Національний кешбек», яка покликана стимулювати споживчий попит, оцінюється в 0,001% ВВП.