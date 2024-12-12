АМКУ разрешил Сергею Тигипко приобрести Идея Банк

Подробности

Разрешение АМКУ – важный шаг для завершения подписанного с Getin Holding (Польша) соглашения по приобретению группой «ТАС» акций АО «Идея Банк», отмечается в сообщении.

Следующим и финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Национального банка Украины о согласовании существенного участия в АО «Идея Банк». Необходимый пакет документов представлен на рассмотрение регулятора банковского рынка. Пока решение НБУ ожидается, отметила пресс-служба группы «ТАС».

Контекст

В октябре этого года польская финансовая группа Getin Holding договорилась о продаже Идеи Банка (Львов) группе «ТАС» Сергея Тигипко. Цена сделки составит $34 млн и может возрасти при условии уменьшения налогов для банковской отрасли. Формально покупателем 100% акций является компания Alkemi Limited (Кипр), входящая в группу «ТАС».

Таскомбанк Тигипко в пять раз больше Идеи Банка. Но эти банки имеют разную бизнес-модель – в «Таскоме» преобладают юрлица в кредитном портфеле, а у Идея Банка кредитов юрлицам почти нет, львиная доля – розничные кредиты.

По объему чистых активов Идея Банк пребывает в четвертом десятке в системе (33-е место), а по кредитному портфелю физлиц входит в первую десятку (9-е место). Больше о сделке читайте в материале Forbes Ukraine.