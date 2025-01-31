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НБУ обрабатывает документы Тигипко на согласование покупки Идея Банка

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Национальный банк получил и обрабатывает пакет документов акционера группы ТАС Сергея Тигипко для согласования покупки Идея Банка, сообщил регулятор в ответ на запрос «Интерфакс-Украина» 31 января.

Подробности

  • НБУ получил от Сергея Тигипко соответствующий пакет документов о согласовании существенного участия, который сейчас обрабатывается в рамках лицензионных процедур в соответствии с законодательством и НПА НБУ, говорится в ответе регулятора.
  • В октябре 2024-го стало известно, что польская финансовая группа Getin Holding договорилась о продаже украинского Идея Банка (Львов) группе ТАС Сергея Тигипко. Цена соглашения – $34 млн и может вырасти при уменьшении налогов для банковской отрасли. Формально покупателем 100% акций является компания Alkemi Limited (Кипр), входящая в группу ТАС.

Контекст

Идея Банк – один из старейших на украинском рынке. Банк был зарегистрирован в августе 1989 года как банк развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Прикарпатлесбанк. В июне 2007 года банк купила польская финансовая группа Getin Holding S.A.

По данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года Идея Банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецки стал фигурантом расследования польских правоохранителей, сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao S.A.

В феврале 2022-го из-за начала полномасштабного вторжения Getin Holding проинформировал о срыве продажи Идея Банка ПУМБ Рината Ахметова.

В марте 2023 года НБУ признал небезупречной деловую репутацию и самого польского холдинга, и его основного владельца Чарнецки.

Нацбанк временно лишил Getin Holding права голоса относительно 100% акций Идея Банка и установил для холдинга и Чарнецки годовой срок для устранения нарушения, а через год отказался вернуть холдингу право голоса. В результате регулятор обязал польский холдинг продать Идея Банк до 29 октября 2024 года.

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