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НБУ дозволив Сергію Тігіпку придбати Ідея Банк

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

1 хв читання

Національний банк України (НБУ) схвалив опосередковане придбання власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком повного пакета акцій Ідея Банку (Львів). Про це ідеться у біржовому повідомленні продавця – польського Getin Holding SA, пише «Інтерфакс-Україна». Цю інформацію Forbes Ukraine підтвердив співрозмовник в фінансово-економічному блоку.

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Деталі 

  • Getin Holding уточнив, що це рішення виконало ще одну умову договору щодо передачі права власності на акції Ідея Банку в Україні.
  • Профільний комітет НБУ погодив продаж банку учора, 21 квітня, розповів співрозмовник Forbes. 
  • У пресслужбі Сергія Тігіпка зазначили, що знали про відповідне засідання, однак поки про його результати їм невідомо. 

Контекст 

Ідея Банк, один із найстаріших в Україні, заснований у серпні 1989 року як Прикарпатлісбанк для підтримки лісової та деревообробної промисловості, у 2007 році був придбаний польською групою Getin Holding S.A.

За даними НБУ, на початок березня 2024 року Ідея Банк посідав 26-те місце за активами (11,01 млрд грн) серед 63 українських банків, а його чистий прибуток за 2023 рік склав 509,9 млн грн.

У 2020 році власник польського Idea Bank Лешек Чарнецькі потрапив під слідство в Польщі, а сам банк через борги передали Pekao S.A., одному з найбільших банків країни.

У лютому 2022 року через початок повномасштабної війни угода про продаж Ідея Банку ПУМБ Ріната Ахметова зірвалася.

У березні 2023 року НБУ визнав ділову репутацію Getin Holding та Чарнецькі небездоганною, тимчасово позбавив холдинг права голосу за 100% акцій Ідея Банку і дав рік на виправлення порушень. У 2024 році НБУ відмовив у відновленні права голосу та зобов’язав Getin Holding продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.

21 квітня 2024 року НБУ дозволив Сергію Тігіпку, власнику групи «ТАС», опосередковано придбати 100% акцій Ідея Банку, що стало ключовим кроком до завершення угоди, повідомила Getin Holding.

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