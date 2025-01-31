НБУ опрацьовує документи Тігіпка на погодження купівлі Ідея Банку

Національний банк отримав і опрацьовує пакет документів акціонера групи ТАС Сергія Тігіпка для погодження купівлі Ідея Банку , повідомив регулятор у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна» 31 січня.

Деталі

НБУ отримав від Сергія Тігіпка відповідний пакет документів щодо погодження набуття істотної участі, який наразі опрацьовується у межах ліцензійних процедур відповідно до законодавства та НПА НБУ, йдеться у відповіді регулятора.

У жовтні 2024 року стало відомо, що польська фінансова група Getin Holding домовилася про продаж українського Ідея Банку (Львів) групі ТАС Сергія Тігіпка. Ціна угоди – $34 млн та може зрости за умови зменшення податків для банківської галузі. Формально покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи ТАС.

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Контекст

Ідея Банк – один із найстаріших на українському ринку. Банк був зареєстрований у серпні 1989 року як банк розвитку лісової та деревообробної промисловості Прикарпатлісбанк. У червні 2007-го банк купила польська фінансова група Getin Holding S.A.

За даними НБУ, станом на початок березня 2024 року Ідея Банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023-й становив 509,9 млн грн.

2020 року власник польського Idea Bank Лешек Чарнецькі став фігурантом розслідування польських правоохоронців, сам банк через борги передали одному з найбільших банків Польщі Pekao S.A.

У лютому 2022-го через початок повномасштабного вторгнення Getin Holding поінформував про зрив продажу Ідея Банку ПУМБ Ріната Ахметова.

У березні 2023-го НБУ визнав небездоганною ділову репутацію і самого польського холдингу, і його основного власника Чарнецькі.

Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецькі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.