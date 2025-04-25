«Не драматизуємо». Речник МЗС прокоментував заяви США про можливий вихід із мирних переговорів

МЗС вважає, що публічні сигнали від США про можливий вихід із мирного процесу, зокрема коментарі державного секретаря Марко Рубіо, покликані пришвидшити переговори. Про це під час брифінгу повідомив речник міністерства зовнішніх справ Георгій Тихий.

Ключові факти

«Ми вважаємо, що це частина комунікаційної стратегії. Надсилаючи такі сигнали публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес, пришвидшувати його…», – сказав він.

За його словами, МЗС станом на зараз не отримувало офіційної дипломатичної інформації, листування чи нот закритими каналами про підготовку виходу США з мирного процесу.

«Ми не драматизуємо ці сигнали, розуміємо, що йде складна робота. Лише верхівка айсбергу – це публічні сигнали, а там відбувається дипломатія, частина якої закрита», – пояснив речник МЗС.

Тихий запевнив, що Україна дотримується принципових позицій, Конституції і національних інтересів, і ніякої «зради за зачиненими дверима» не відбувається.

Контекст

11 квітня Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Росія повинна активніше діяти для досягнення припинення вогню.

14 квітня Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена в розв’язанні війни. Того самого дня він додав, що конфлікт в Україні став наслідком «некомпетентності» трьох лідерів, додавши до цього списку президента РФ Володимира Путіна.

18 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США припинять свої зусилля про досягнення мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не буде явних ознак можливості укладення домовленості.

Того ж дня і президент США заявив, що США вийдуть із переговорного процесу щодо врегулювання війни Росії проти України, якщо сторони «ускладнюватимуть» завершення війни. «Ми відступимо, якщо сторони ускладнюватимуть завершення війни в Україні, але сподіваюся, що до цього не дійде… У нас є справді гарний шанс досягти угоди між Росією та Україною», – сказав він.