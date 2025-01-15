Германия предоставит Украине ракеты IRIS-T на €60 млн из запасов Бундесвера

Германия решила передать Украине 60 дополнительных ракет для системы ПВО IRIS-T на сумму около €60 млн из запасов Бундесвера. Об этом сообщает Deutscher Bundeswehr Verband 15 января.

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Это решение стало результатом переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

По словам Писториуса, поставка ракет состоится в краткосрочной перспективе, без уточнения дальнейшего финансирования, из-за неотложной необходимости Украины в оборонной поддержке.

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Контекст

Германия занимает второе место после США по объему военной помощи Украине.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое обеспечивает долгосрочную поддержку. Согласно соглашению, в 2024 году Германия выделит более €7 млрд на военную помощь Украине, что значительно укрепит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку в течение всего срока действия соглашения.

23 декабря 2024 г. Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, в который входят системы IRIS-T, пусковые установки Patriot, дроны и другое оборудование.

14 января министр обороны Германии Борис Писториус провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.