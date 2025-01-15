Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Германия предоставит Украине ракеты IRIS-T на €60 млн из запасов Бундесвера

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Германия решила передать Украине 60 дополнительных ракет для системы ПВО IRIS-T на сумму около €60 млн из запасов Бундесвера. Об этом сообщает Deutscher Bundeswehr Verband 15 января.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Подробности

  • Это решение стало результатом переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Германии Борисом Писториусом.
  • По словам Писториуса, поставка ракет состоится в краткосрочной перспективе, без уточнения дальнейшего финансирования, из-за неотложной необходимости Украины в оборонной поддержке.

Контекст

Германия занимает второе место после США по объему военной помощи Украине.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое обеспечивает долгосрочную поддержку. Согласно соглашению, в 2024 году Германия выделит более €7 млрд на военную помощь Украине, что значительно укрепит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку в течение всего срока действия соглашения.

23 декабря 2024 г. Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, в который входят системы IRIS-T, пусковые установки Patriot, дроны и другое оборудование.

14 января министр обороны Германии Борис Писториус провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине