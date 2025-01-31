«Обе стороны должны уступить». Госсекретарь США Рубио отметил необходимость переговоров о завершении войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине должна завершиться переговорами и обе стороны должны будут в чем-то уступить. Об этом он сказал в беседе с журналисткой Мегиной Келли, пишет «Европейская правда» 31 января.

Ключевые факты

По словам Рубио, сейчас речь идет о затяжной войне и даже хуже, поскольку Украина продолжает терять территории, и с этим, по его мнению, должны согласиться даже демократы.

Он подчеркнул, что совершенное Путиным – это «ужасно», но, по мнению госсекретаря, «США и Запад в войне тоже допустили ошибки».

«Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, вернуть все до того состояния, которое было в 2012 или 2014-м, когда Россия захватила Крым», – отметил Рубио.

В результате, по его словам, все переросло в ситуацию, когда в последние полтора года речь идет о финансировании затяжной войны.

«Обе стороны платят страшную цену в этой войне, обе стороны понимают, что они не достигнут своих максималистских целей и нужно проделать значительную работу. И только с Соединенными Штатами под лидерством президента Трампа это возможно. Это не будет просто и потребует определенного времени, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь», – подчеркнул Рубио.

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Контекст

Для Украины ключом любого соглашения станут гарантии безопасности от США и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы удержать Кремль от повторного вторжения, утверждал украинский президент. Владимир Зеленский. Он заявлял, что хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем напрямую взаимодействовать с Путиным.

Также Зеленский подчеркивал, что заморозка конфликта поставит Украину в слабую позицию перед предстоящими переговорами и выгодна только России.

22 января Трамп пригрозил Путину, что введет высокие налоги, санкции и пошлины на всё, что Россия продает Соединенным Штатам, если президент РФ не заключит мирное соглашение с Украиной. Он призвал Путина прекратить «бессмысленную войну».

В то же время Путин говорил, что якобы готов к переговорам о завершении войны в Украине, но напомнил, что президент Владимир Зеленский ввел запрет на переговоры с ним.