Глава МИД Украины Сибига встретился с новыми властями Сирии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Дамаск встретился с главой новой администрации Сирии и лидером движения «Хаят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулани), сообщил телеканал Al-Arabiya 30 декабря. Обновлено . В пресс-службе МИД Forbes Ukraine подтвердили встречу в Сирии.

Ключевые факты Обновлено.

По данным канала, глава «Хаят Тахрир аш-Шам» встретился с министром иностранных дел Украины.

Сирийское телевидение сообщило, что в состав украинской делегации высокого уровня вошли министр сельского хозяйства и специальный представитель президента Украины.

Обновлено . Позже встречу в Дамаске подтвердил и МИД Украины и предоставил фото.

. Позже встречу в Дамаске подтвердил и МИД Украины и предоставил фото. Сибига заявил, что это первый визит официальной делегации Украины в Сирию за многие годы и он свидетельствует о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях с Сирией.

«Речь идет о возможном создании совместных предприятий, налаживании производства промышленных и продовольственных товаров, обмене технологиями, взаимодействии в сферах кибербезопасности и защиты информации. Хотим видеть большую часть сирийских товаров в нашем импорте», – сказал он.

Глава МИД провел переговоры с руководством сирийской администрации, ее лидером Ахмадом аль-Шараа, а также премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

По словам Сибиги, он прибыл в Сирию, чтобы передать сирийскому народу личное послание президента Украины Владимира Зеленского. Мы с вами. Мы готовы помогать сирийскому народу, потому что Украина заинтересована в стабильной Сирии и развитии взаимовыгодного сотрудничества», – сказал он.

Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины Фото: Syria TV Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

8 декабря сирийские повстанцы заявили о свержении 24-летнего авторитарного правления Башара Асада. Он покинул страну на самолете и получил убежище в России. Наступление возглавила военизированная исламистская группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани.

После падения режима Асада Украина заявила о желании возобновить отношения с Сирией. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Киев готов «проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтвердить поддержку сирийского народа». О намерении поставлять продовольствие в Сирии ранее заявлял министр аграрной политики Виталий Коваль.

27 декабря Украина направила 500 т пшеничной муки в Сирию в рамках гуманитарной программы «Зерно из Украины» в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой (ВПП), сообщил президент Владимир Зеленский.

27 декабря представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что Украина уже установила контакт с новыми сирийскими властями, в том числе и на уровне министра иностранных дел.