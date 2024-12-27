Україна відправила Сирії 500 т пшеничного борошна – Зеленський

Україна направила 500 т пшеничного борошна до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), повідомив президент Володимир Зеленський.
Україна є світовим виробником та експортером зерна та олійних культур. За режима Башара Асада Сирія імпортувала продовольство з Росії.
Ключові факти
- За словами президента, продовольчий вантаж уже на шляху до Сирії.
- «Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час», – повідомив Зеленський
- Заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок важить 15 кг і може прогодувати сімʼю з пʼяти осіб протягом місяця.
- «Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей», – написав президент у Х.
Контекст
За час роботи програми «Зерно з України» 20 млн людей вдалося врятувати від голоду, повідомляв Зеленський. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах світу.
8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Він залишив країну на літаку і отримав притулок у Росії.
Росія, найбільший у світі експортер пшениці, була союзником Башара Асада і постачала пшеницю до Сирії за допомогою складних фінансових та логістичних схем, обминаючи західні санкції, введені як проти Сирії, так і проти Росії. Згодом постачання до Сирії було призупинено, оскільки експортери стурбовані невизначеністю щодо того, хто керуватиме імпортом пшениці на сирійському боці після зміни влади в Дамаску.
За даними трейдерів, у сезоні 2023/24 на сирійський ринок надійшло лише близько 6000 т української кукурудзи із загального обсягу експорту кукурудзи у 29,4 млн т. Проте аналітики стверджують, що невеликі партії зерна українського походження могли потрапити до Сирії із сусідніх країн, але не були враховані у цій статистиці.
Після падіння режиму Асада, Україна заявила про бажання відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Київ готовий «прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтвердити підтримку сирійського народу», про намір постачати продовольство Сирії раніше заявляв міністр аграрної політики Віталій Коваль.
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