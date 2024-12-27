Украина установила контакт с новой сирийской властью – МИД

Украина надеется на изменение политики Сирии относительно украинской территориальной целостности и готова к возобновлению дипломатических отношений после этого, сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет «Интерфакс-Украина» 27 декабря.

Ключевые факты

Украина уже установила контакт с новыми сирийскими властями, в том числе и на уровне министра иностранных дел. «Это все, что я могу сообщить сейчас», – добавил Тихий.

Тихий отметил, что работа по налаживанию коммуникации с Сирией активно продолжается.

«Мы будем смотреть, как будет действовать новое правительство. Мы понимаем, что предыдущий режим Асада не признал нарушение территориальной целостности Украины, поэтому были разорваны дипломатические отношения. Если эта политика изменится, мы готовы восстанавливать дипломатические отношения», – объяснил спикер.

Контекст

8 декабря сирийские повстанцы заявили о свержении 24-летнего авторитарного правления Башара Асада. Он покинул страну на самолете и получил убежище в России. Наступление возглавила военизированная исламистская группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани.

После падения режима Асада Украина заявила о желании возобновить отношения с Сирией. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Киев готов «проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтвердить поддержку сирийского народа». О намерении поставлять продовольствие Сирии ранее заявлял министр аграрной политики Виталий Коваль.

27 декабря Украина направила 500 т пшеничной муки в Сирию в рамках гуманитарной программы «Зерно из Украины» в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой (ВПП), сообщил президент Владимир Зеленский.