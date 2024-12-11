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«Каждое поражение Кремля – хорошо для мира». Как на войну в Украине повлияет крушение режима Асада в Сирии? Интервью с военным аналитиком США Робертом Хэмилтоном

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

8 хв читання

Сирія, падіння Асада /Getty Images

Сирийский митинг перед вокзалом Дуйсбурга, Германия, 10 декабря 2024 года Фото Getty Images

Союзник России Башар Асад потерял власть в Сирии, где РФ владеет двумя военными базами. Какими будут последствия войны в Украине? Рассказывает глава Евразийской программы в Foreign Policy Research Institute

Сирийский диктатор Башар Асад бежал из Дамаска в Москву. Это кульминация гражданской войны, которая началась в 2011-м. Оппозиция во главе с исламистской группировкой «Хаят Тахрир аш-Шам» (HTS) взяла столицу Сирии Дамаск всего за две недели наступления.

Несмотря на падение режима Асада, страна стоит перед неопределенностью. Она остается разделенной между четырьмя группами влияния, на Голанских высотах продвинулся Израиль, а многие сирийцы опасаются, что захват HTS столицы может привести к исламизму.

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