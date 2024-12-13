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Украина готова поставлять Сирии продовольствие на фоне прекращения экспорта зерна из России – Коваль

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после падения режима президента Башара Асада, сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль. Ранее российские и сирийские источники сообщили агентству, что поставки российской пшеницы в Сирию были прекращены из-за неопределенности нового правительства и задержек с платежами.

Украина является мировым производителем и экспортером зерна и масличных культур. При Асаде Сирия импортировала продовольствие из России, и пока непонятно, как будут складываться отношения между Дамаском и Москвой при новом правительстве.

Ключевые факты

  • «Там, где тяжело, мы должны быть там с нашей едой. Мы открыты для снабжения нашей едой, и если Сирии нужна еда – значит, мы там», – сказал Коваль агентству Reuters.
  • Украина традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу в страны Ближнего Востока, но не в Сирию.
  • По данным трейдеров, в сезоне 2023/24 на сирийский рынок поступило лишь около 6000 т украинской кукурузы из общего объема экспорта кукурузы в 29,4 млн т. Однако аналитики утверждают, что небольшие партии зерна украинского происхождения могли попасть в Сирию из соседних стран, но не были учтены в данной статистике.
  • После падения режима Асада, близкого союзника России, Украина заявила о желании возобновить отношения с Сирией. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Киев готов «проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтвердить поддержку сирийского народа».
  • Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены из-за неопределенности по поводу нового правительства и задержек платежей, сообщили Reuters российские и сирийские источники 13 декабря, а два судна, перевозившие российскую пшеницу для Сирии, не достигли пунктов назначения.

Контекст

Россия, самый крупный в мире экспортер пшеницы, была союзником Башара Асада и поставляла пшеницу в Сирию с помощью сложных финансовых и логистических схем, минуя западные санкции, введенные против Сирии и России.

Российский источник, близкий к правительству, сообщил агентству, что поставки в Сирию приостановлены, поскольку экспортеры озабочены неопределенностью в отношении того, кто будет управлять импортом пшеницы на сирийской стороне после смены власти в Дамаске.

8 декабря сирийские повстанцы заявили о свержении 24-летнего авторитарного правления Башара Асада. Он покинул страну на самолете и получил убежище в России.

9 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что режим Асада в Сирии упал, потому что около 800 000 российских войск находятся в Украине.

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