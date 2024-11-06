Одесса получила первую газопоршневую установку от международных партнеров

Из-за оккупации и атак в 2022–2023 годах энергетика Украины потеряла 21 ГВт мощностей, в 2024-м – более 9 ГВт тепловой и гидрогенерации.

Международные партнеры передали Одессе первую из четырех газопоршневых установок, которые планируется поставить городу, сообщает пресс-служба Минэнерго. Установка оборудования может обеспечить 45% потребностей энергоснабжения критической инфраструктуры Одессы.

Ключевые факты

Оборудование предоставляется при финансовой помощи правительств Японии, Норвегии и Швеции при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

Оборудование поможет городу в течение отопительного сезона и в будущем покрывать потребности потребителей.

«Расположение этих когенерационных блоков непосредственно там, где нужна энергия, позволяет снизить потребление топлива до 40% для каждого блока. Эта инициатива является важным шагом по децентрализации и укреплению энергетической инфраструктуры Одессы», – сообщил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Контекст

Из-за полномасштабного вторжения РФ энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму €56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют €50,5 млрд. Такую оценку дает аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) на май 2024 года.

С октября 2022 года по сентябрь 2024-го объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

С сентября 2022 года по сентябрь 2024-го Россия совершила 25 массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины, свидетельствуют данные, обнародованные на портале Energy Map украинского аналитического центра DiXi Group.