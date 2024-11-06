Одеса отримала першу газопоршневу установку від міжнародних партнерів

Міжнародні партнери передали Одесі першу з чотирьох газопоршневих установок, які планується поставити місту, повідомляє пресслужба Міненерго. Встановлення цього обладнання може забезпечити 45% потреб енергопостачання критичної інфраструктури Одеси.
Через окупацію та атаки у 2022-2023 роках енергетика України втратила 21 ГВт потужностей, у 2024-му – понад 9 ГВт теплової та гідрогенерації.
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Ключові факти
- Обладнання надається за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
- Устаткування допоможе місту протягом цього опалювального сезону та в майбутньому покривати потреби споживачів.
- «Розташування цих когенераційних блоків безпосередньо там, де потрібна енергія, дозволяє знизити споживання палива до 40% для кожного блока. Ця ініціатива є важливим кроком з децентралізації та зміцнення енергетичної інфраструктури Одеси, – повідомив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.
Контекст
Через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму €56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять €50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року.
Із жовтня 2022 року по вересень 2024-го об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атак, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
З вересня 2022 року до вересня 2024-го Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України, свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group.
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