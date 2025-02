Одесский шоурум бренда COOSH победил в премии Building of the Year 2025. Сколько стоил проект

Проект украинской студии Sivak+Partners – шоурум для бренда COOSH в Одессе – победил в номинации «Коммерческая архитектура» международной премии Building of the Year 2025. Его разработка и авторское сопровождение по реализации стоили $21 000, рассказал Forbes соучредитель студии.

Работа над проектом длилась полгода – два месяца разрабатывали дизайн, еще четыре занял демонтаж и строительство. Из-за расположения помещения в центре Одессы, в старом фонде, команда столкнулась с трудностями, отмечает Гулеша. «Некоторые узлы приходилось перерабатывать несколько раз, чтобы оставаться в терминах и слишком не перестраивать», – вспоминает он.

В визуальном оформлении команда проекта – Алексей Гулеша, Дмитрий Сивак, Кирилл Вербич и Виктория Романюк – отталкивалась от скандинавских поп-культурных мотивов. Одним из ключевых элементов интерьера стал меховой диван длиной 5 м и шириной почти 2 м.

«Важно было не мимикрировать под настоящую Скандинавию, а заигрывать с культурным экспортом скандинавских стран, – говорит Гулеша. – Чтобы было сатирически и по-скандинавски, но без претензии на историческую достоверность».

Контекст

Украинский бренд одежды, обуви и аксессуаров COOSH основала в 2017 году блогер Алина Френдий. На февраль 2025 года сеть насчитывает пять магазинов в Тернополе, Львове, Киеве и Одессе.

Работу над дизайном и строительством шоурума площадью 239 кв. м в Одессе студия Sivak+Partners начала в 2024 году. Проект номинировали на международную премию Building of the Year 2025, которую с 2009-го проводит архитектурное издание ArchDaily. Шоурум COOSH претендовал на победу в двух категориях: «Коммерческая архитектура» и «Интерьеры».

Помимо шоурума COOSH, на премию были номинированы еще 20 украинских проектов. Среди претендентов на победу были проекты для бизнеса: флагманский магазин One by One в Киеве от студии Between the Walls, кондитерская «Цукерня» во Львове от YOD Group, кременчугская кофейня Kofan от Makhno Studio, ресторан «Министерство чебуреков» от архитектора Насти Мирзоян, а также проект 13 Laser от студии Temp project. Общая стоимость последнего составляет $160 000, из них $10 000 – разработка.