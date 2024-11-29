Проекты для «Новой почты», ДТЭК и «Галичины». Самые эффективные маркетинговые кампании Украины в 2024 году – премия Effie Awards назвала победителей

Вечером 29 ноября премия Effie Awards определила самые лучшие маркетинговые кампании 2024 года. Гран-при премии забрал проект «Запакуй небо – прокачай ППО», разработанный агентством BetterSvit для компании «Новая почта» и благотворительного фонда «Повернись живим».

Ключевые факты:

Обладатель гран-при Effie Awards в 2024 году – «Наибольший сбор страны для усиления ПВО», совместный проект «Новой почты» и благотворительного фонда «Повернись живим». Его целью было собрать 330 млн грн на комплексную связь и подвижные командные пункты для Сил противовоздушной обороны. Сбор назвали «Запакуй небо – прокачай ППО». Агентство BetterSvit превратило коробки, пакеты и конверты «Новой почты» в дома, в которых живут украинские семьи. «Удалось рассказать о сборе каждому украинцу и получить 231 млн медиаконтактов», – говорится в посте BetterSvit.

Обладатель гран-при Effie Awards в 2024 году – «Самый большой сбор страны для усиления ПВО».

Проект «Запакуй небо – прокачай ППО» принес BetterSvit еще три золотых награды Effie Awards.

В этом году золото было присуждено 17 раз. Агентство Banda забрало награду за проект «Новогодняя елка с пленными», разработанный для Ассоциации семей защитников «Азовстали», и за рекрутинговую кампанию для «Азов» и Work.ua. Еще два «золота» Banda получила за проект «ДТЭК x УСИК. Битва за свет».

Среди других владельцев золота – агентство Bickerstaff.734 с кампанией для бренда молочных продуктов «Галичина», агентство HyperNormal с коммуникационным дизайном и контентом для вступительной кампании для профтехов и агентство Postmen с колядкой «Миллион на дрон». Saatchi & Saatchi Ukraine получила две золотые премии за проект «Мед минных полей» для Kernel и МИД.

На Effie Awards было присуждено 20 серебряных и 33 бронзовых наград.

В конкурсе представлено 87 категорий, а в состав жюри премии вошло более 260 экспертов рекламно-коммуникационной индустрии.

Контекст

Мировая Effie Awards проводится уже более 55 лет, а в Украине премия проходит в 18-й раз. Единственный год, когда она сделала паузу, – 2022-й.

Конкурс проходил в три этапа. На первом жюри выбрали финалистов, на втором – определили обладателей бронзовых, серебряных и золотых наград. На заседании Grand жюри был выбран самый эффективный из наиболее эффективных – победитель Гран-при.

Генеральный партнер Effie Awards в 2024 году – «Новая почта».