CEO OpenAI Сэм Альтман прошел путь от критика президента США Дональда Трампа до его союзника. Теперь компания предпринимателя формирует ИИ-адженду Белого дома, лоббирует проект Stargate в Абу-Даби и борется за политическое влияние на фоне конфликта с Илоном Маском. Главное из материала WSJ , как руководитель OpenAI изменил свои политические взгляды, чтобы получить доступ к ключевым решениям в США

Через две недели после публичного конфликта руководителя Tesla Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, CEO OpenAI Сэм Альтман вошел в президентский гольф-клуб в Нью-Джерси как желанный гость. Президент представил Альтмана как «очень умного человека», контрастируя с холодной атмосферой первых недель его каденции. Тогда Альтман оставался в стороне из-за близости Маска к новому главе Белого дома. Вместо места на трибуне во время инаугурации Трампа руководитель OpenAI сидел в резервной комнате, выжидая момент, чтобы восстановить свое влияние.

Уход Маска из близкого круга Трампа открыл Альтману путь: он быстро выстроил личный контакт с президентом, заключал соглашения об ИИ-инфраструктуре и постепенно менял публичную риторику.

Маск-демократ, еще недавно сравнивавший Трампа с Гитлером, 4 июля объявил в X, что больше не является демократом. Сегодня Альтман получает доступ к ключевым решениям в области развития ИИ и готовится выступить перед центральными банкирами США на конференции Федеральной резервной системы. В OpenAI публично поддерживают амбициозные планы Белого дома по лидерству США в сфере ИИ.

Материал об Альтмане WSJ основывается на интервью с чиновниками Белого дома, топ-менеджерами технологических компаний, лоббистами и политическими донорами.

Разочарование в демократах

Альтман десятилетиями поддерживал демократов, что соответствовало ценностям прогрессивного технократического окружения. В 2016 году он поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, считая Трампа угрозой для страны и катастрофой для экономики. Почти все в Кремниевой долине, кроме инвестора Питера Тиля, разделяли это мнение.

В то же время Альтман признавал, что Трамп прав относительно отдельных проблем (медленный рост экономики, чрезмерная политкорректность), но категорически не соглашался с предложенными методами их решения.

Впоследствии Альтман стал критиковать экономическую политику демократов и предупреждал, что финансовая поддержка населения во время COVID-19 повлечет за собой инфляцию и рост государственного долга. Несмотря на это, он оставался лояльным Демократической партии и пожертвовал большую сумму на кампанию кандидата-демократа в президенты США Джо Байдена в 2023-м.

Альтман впоследствии был разочарован политикой администрации Байдена по ИИ и производству чипов. Он считал знаковый закон CHIPS and Science Act, который должен вернуть производство микрочипов в США, малым по объему – около $50 млрд – и ошибочным в стремлении распределить эти средства.

Хотя CEO OpenAI Сэм Альтман и пожертвовал $1 млн на инаугурацию Дональда Трампа, на выборах никаких кандидатов не поддерживал. Фото Getty Images

«Потепление» отношений с республиканцами

Весной 2024 года OpenAI начала обращаться к Трампу в рамках своей работы с обеими партиями. Альтман и топ-менеджмент OpenAI решили апеллировать к опыту будущего президента как девелопера и его любви к победителям. Они позиционировали OpenAI как лидера в ИИ и поражали Трампа своими технологиями. Это сработало.

В июне 2024-го руководители OpenAI встретились с Трампом в отеле в Лас-Вегасе и продемонстрировали тогда еще не выпущенный генератор текст-в-видео Sora, который до конца года должен был «напугать» Голливуд. Они также представили аргументы в пользу государственных инвестиций в ИИ-инфраструктуру и устранение американских регуляций и экологических проверок, чтобы обойти Китай.

Через несколько дней после этой встречи Трамп сказал подкастеру Логану Полу, что США необходимо «обогнать Китай» в сфере ИИ. К июльской национальной республиканской конвенции необходимость строительства ИИ-инфраструктуры уже стала частью программы Трампа. Спустя неделю Сэм Альтман поддержал эту идею в колонке для Washington Post. Тогда он заявил, что «инфраструктура – это часть» борьбы между «демократическим» ИИ, контролируемым США и их союзниками, и «авторитарным» ИИ, под контролем таких стран, как Китай и Россия.

Битва за внимание президента

После победы Трампа на выборах президента Альтману пришлось конкурировать с Илоном Маском за влияние на ИИ-адженду новой Администрации США. Маск стал крупнейшим донором президентской кампании Трампа, открыто конфликтовал с Альтманом и атаковал OpenAI через свою компанию xAI серией судебных тяжб. Это ограничило возможности Альтмана встречаться с Трампом напрямую – он выбивал доступ через знакомства в окружении президента, в частности через лоббиста Джеффа Миллера и руководителя Oracle Ларри Эллисона.

Но Альтман сделал большой финансовый жест – пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа, что стало проходным билетом в круг новых властей США, хотя без заметной роли на публике. Признание же Альтман получил, когда вместе с Трампом, Эллисоном и исполнительным директором SoftBank Масайоси Соном объявил о создании проекта Stargate. Его цель – $500 млрд инвестиций в дата-центры для прорыва в ИИ-инфраструктуре с расчетом на конкурентное преимущество США над Китаем.

Услышав о сделке, Маск сразу раскритиковал ее в соцсетях и поставил под вопрос финансовые возможности SoftBank. В ответ Альтман написал о своем политическом изменении взглядов: «Я не буду соглашаться с ним [Дональдом Трампом] во всем, но думаю, что во многих аспектах он будет невероятным для страны!»

Илон Маск окончательно потерял доверие Дональда Трампа после соглашения о строительстве дата-центров в Абу-Даби для OpenAI. Фото Getty Images

Выход на Объединенные Арабские Эмираты

Администрация Трампа поддержала инфраструктурные проекты OpenAI, подписав указ Unleashing American Energy для упрощения разрешений на энергопроекты. В январе 2025 года на ИИ-саммите в Вашингтоне присутствовали представители президента США. А уже в марте этого года Альтман принял участие в ужине доноров Трампа.

В мае 2024-го OpenAI и администрация Белого дома анонсировали проект Stargate – строительство дата-центров в Абу-Даби мощностью 5 ГВт в партнерстве с местной компанией G42, Oracle и SoftBank. Проект стал возможен после отмены ограничений США на экспорт чипов. Маск, имевший собственные интересы из-за xAI и связей с G42, пытался заблокировать анонс, что вызвало напряженность у Трампа.

Соглашение объявили, но с меньшим размахом. После этого Маск и Трамп окончательно разорвали отношения. Тем временем Альтман сблизился с Администрацией США, получил контракт с Пентагоном на $200 млн и активно лоббирует упрощение строительства ИИ-инфраструктуры, включая передачу федеральных земель под дата-центры.

«Я верю в технокапитализм, – объясняет Альтман свою политическую позицию. – Мы должны поощрять людей зарабатывать большие деньги, а также находить способы распределения богатства и делиться магией капитализма». Близкая свита Альтмана говорит, что теперь он может проголосовать за Республиканскую партию на следующих выборах.